«Локомотив» — СКА: где смотреть матч КХЛ 8 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
8 сентября в КХЛ состоится матч между ярославским «Локомотивом» и санкт-петербургским СКА. Он пройдет на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире битва команд будет показана на сайте matchtv.ru и онлайн-сервисе «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают СКА небольшим фаворитом противостояния. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.48, что примерно 40%% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (22%), успех «Локомотива» — за 2.60 (38%).
Ставка в 1000 рублей на армейцев в случае их триумфа по итогам 60 минут принесет выплату в 2480 рублей.
Тотал больше 4.5 шайбы предложено взять за 1.89, ТМ 4.5 — за 1.91.
На то, что железнодорожники забьют три и более раза, котировка — 2.29. На два и менее — 1.62. У команды Ротенберга такие же условия идут за 2.19 и 1.67 соответственно.
Выигрыш «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.94, СКА — за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0