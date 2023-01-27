27 января в КХЛ состоится очень любопытный матч — ярославский «Локомотив» сыграет со СКА. Встреча пройдет в Ярославле на «Арене 2000» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 18.50 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей встречи СКА. На победу команды Романа Ротенберга в основное время можно поставить с коэффициентом 2.48, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (24%), успех «Локомотива» — за 2.75 (36%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 2750 рублей, а чистая прибыль составит 1750 рублей.

Вариант «Локомотив» не проиграет» идет за 1.50.

Также можете выбрать команду, которая окажется сильнее с учетом овертайма и серии буллитов: красно-зеленые — 2.00, красно-синие — 1.84.

На тотал больше 4.5 шайбы и ТМ 4.5 коэффициент одинаковый — 1.92. При этом только четыре из последних шести матчей между командами оказались «верховыми».

На то, что счет откроют хозяева, предложено поставить за 1.92. На гостей — за 1.82.

Если ждете в этом матче дубля или хет-трика, тогда добавьте яркости просмотру матча со ставкой на коэффициенты 2.75 и 15.0 соответственно.