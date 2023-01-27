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Сегодня, 17:15

«Локомотив» — СКА: где смотреть матч КХЛ 27 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — СКА 27 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Чирлидер ХК СКА.
Фото Официальный сайт ХК СКА.

27 января в КХЛ состоится очень любопытный матч — ярославский «Локомотив» сыграет со СКА. Встреча пройдет в Ярославле на «Арене 2000» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 18.50 мск.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей встречи СКА. На победу команды Романа Ротенберга в основное время можно поставить с коэффициентом 2.48, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (24%), успех «Локомотива» — за 2.75 (36%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 2750 рублей, а чистая прибыль составит 1750 рублей.

Вариант «Локомотив» не проиграет» идет за 1.50.

Также можете выбрать команду, которая окажется сильнее с учетом овертайма и серии буллитов: красно-зеленые — 2.00, красно-синие — 1.84.

На тотал больше 4.5 шайбы и ТМ 4.5 коэффициент одинаковый — 1.92. При этом только четыре из последних шести матчей между командами оказались «верховыми».

 
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На то, что счет откроют хозяева, предложено поставить за 1.92. На гостей — за 1.82.

Если ждете в этом матче дубля или хет-трика, тогда добавьте яркости просмотру матча со ставкой на коэффициенты 2.75 и 15.0 соответственно.

 
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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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«Металлург» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 27 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Зенит

 12
П
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Спартак

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Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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