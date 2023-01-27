27 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Металлург» и «Ак Барс». Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Арене-Металлург», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции в 16.50 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 2.28, это примерно 41% вероятности. Победу «Ак Барса» оценили в 3.10 (32%), ничью — в 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что казанцы не уступят, оформите ставку за 1.63.

Победа «Металлурга» с учетом овертайма и буллитов идет за 1.70, их соперника — за 2.20.

Эксперты не определились с результативностью матча — ТБ 4.5 оценили в 1.92, равно как и обратный исход.

Гол на первой минуте предложен за 11.0.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.67, Ф2(0) — за 2.25.