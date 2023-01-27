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Сегодня, 15:15

«Металлург» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 27 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 27 января 2023 года
Артем Белинин
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Болельщики «Ак Барса».
Фото Официальный сайт «Ак Барса».

27 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Металлург» и «Ак Барс». Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Арене-Металлург», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции в 16.50 мск.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 2.28, это примерно 41% вероятности. Победу «Ак Барса» оценили в 3.10 (32%), ничью — в 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что казанцы не уступят, оформите ставку за 1.63.

Победа «Металлурга» с учетом овертайма и буллитов идет за 1.70, их соперника — за 2.20.

Эксперты не определились с результативностью матча — ТБ 4.5 оценили в 1.92, равно как и обратный исход.

Гол на первой минуте предложен за 11.0.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.67, Ф2(0) — за 2.25.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз на матч Кубка Англии 27 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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22 тур
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25 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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