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«Лейпциг» — «Штутгарт»: где смотреть матч бундеслиги 27 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Лейпциг» — «Штутгарт» 27 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Тимо Вернер.
Фото Global Look Press

27 января в стартовом матче 18-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» примет дома «Штутгарт». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции в 22.25 мск. Рассудит команды арбитр Феликс Цвайер.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
27 янв, 22:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Штутгарт

«Лейпциг» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить за 1.36, что приблизительно 73% вероятности исхода. Ничья идет за 5.20 (19%), успех «Штутгарта» — за 9.20 (8%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет 9200 рублей, а чистая прибыль составит 8200 рублей.

На то, что «швабы» не проиграют, котировка — 3.30.

Можете подстраховать аутсайдера с помощью форы: Ф2(+1.5) доступна за 2.00, Ф1(-1.5) — за 1.86.

Эксперты предполагают, что матч получится результативным, а команды забьют минимум три мяча: ТБ 2.5 оценен в 1.53, ТМ 2.5 — в 2.60.

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Будет ли пенальти? Да — 2.80, нет — 1.40.

Три наиболее вероятных точных счета — следующие:

  • 2:0 в пользу «Лейпцига» — 6.80;

  • 3:0 — 8.20;

  • 1:0 — 8.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лейпциг
ФК Штутгарт
0
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«Локомотив» — СКА: где смотреть матч КХЛ 27 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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