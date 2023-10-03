«Локомотив» — «Ростов»: прогноз на матч Кубка России 3 октября 2023 года
3 октября в 17.15 по московскому времени на «РЖД Арене» пройдет матч пятого тура группового этапа Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча Пути РПЛ будет транслироваться на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 17.10 мск.
«Локомотив» — лидер котировок. На победу команды Михаила Галактионова в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.79, это около 56% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.92 (25%), на успех «Ростова» в основное время — за еще большие 4.32 (19%).
На то, что Валерий Карпин и компания не уступят в Москве, котировка — 2.04.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.01. Соперники забивали не менее трех голов в восьми последних очных поединках.
В таком же количестве встреч произошел обмен голами. Условие «обе забьют» доступно за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.09.
«Ростов» резво начал четыре предыдущие игры и забил в стартовые 45 минут. На гол южан в первом тайме в Черкизове коэффициент — 2.49.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»
«Ростов» набрал восемь очков в четырех матчах Кубка России и лидирует в группе B. «Локомотив» с шестью баллами идет следом, поэтому предстоящая игра будет битвой за первое место. Но так ли сильно победа нужна гостям? Они неудачно провели последние встречи в РПЛ и застряли на 10-й позиции. В текущих обстоятельствах Карпин хотел бы сосредоточиться на чемпионате, но график не позволяет. Поэтому он наверняка задействует резервистов, чтобы дать отдых лидерам.
Москвичи в случае неудачи рискуют не попасть в плей-офф Кубка, поэтому дома постараются выиграть. Но вряд ли стоит ждать от них феерии, так как в последних матчах железнодорожники серовато действуют в атаках — забили всего три мяча в четырех встречах, а «Оренбург» прошили единственным ударом в створ.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 2.01.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1