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«Локомотив» — «Ростов»: прогноз на матч Кубка России 3 октября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 3 октября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Локомотив»

3 октября в 17.15 по московскому времени на «РЖД Арене» пройдет матч пятого тура группового этапа Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча Пути РПЛ будет транслироваться на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 17.10 мск.

FONBET Кубок России. Группа B
03 окт, 17:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

«Локомотив» — лидер котировок. На победу команды Михаила Галактионова в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.79, это около 56% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.92 (25%), на успех «Ростова» в основное время — за еще большие 4.32 (19%).

На то, что Валерий Карпин и компания не уступят в Москве, котировка — 2.04.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.01. Соперники забивали не менее трех голов в восьми последних очных поединках.

В таком же количестве встреч произошел обмен голами. Условие «обе забьют» доступно за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.09.

«Ростов» резво начал четыре предыдущие игры и забил в стартовые 45 минут. На гол южан в первом тайме в Черкизове коэффициент — 2.49.

Хвича Кварацхелия. Хвича молчал 23 матча, но ожил перед битвой с «Реалом». Вместе с Осимхеном даст отпор Винисиусу и Беллингему

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»

«Ростов» набрал восемь очков в четырех матчах Кубка России и лидирует в группе B. «Локомотив» с шестью баллами идет следом, поэтому предстоящая игра будет битвой за первое место. Но так ли сильно победа нужна гостям? Они неудачно провели последние встречи в РПЛ и застряли на 10-й позиции. В текущих обстоятельствах Карпин хотел бы сосредоточиться на чемпионате, но график не позволяет. Поэтому он наверняка задействует резервистов, чтобы дать отдых лидерам.

Москвичи в случае неудачи рискуют не попасть в плей-офф Кубка, поэтому дома постараются выиграть. Но вряд ли стоит ждать от них феерии, так как в последних матчах железнодорожники серовато действуют в атаках — забили всего три мяча в четырех встречах, а «Оренбург» прошили единственным ударом в створ.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 2.01.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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«Зенит» — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России 3 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Крылья Советов

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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