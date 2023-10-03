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«Зенит» — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России 3 октября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Балтика» 3 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Густаво Мантуан.
Фото ФК «Зенит»

3 октября в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с «Балтикой». Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 17.15 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира в 17.00 мск.

FONBET Кубок России. Группа C
03 окт, 17:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Зенит» одержит убедительную победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Балтики» в основное время — за 6.80 (11%).

В третьем туре в Калининграде произошла сенсация — хозяева победили 1:0. На ничью или победу команды Сергея Игнашевича котировка — 2.68.

Можете подстраховать гостей с форой (+1) за 2.01. Если же верите в комфортный триумф питерцев, возьмите Ф1(-1) за 1.71.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 1.99.

Обмен голами можно оформить за 1.95, противоположный результат — за 1.84.

Хвича Кварацхелия. Хвича молчал 23 матча, но ожил перед битвой с «Реалом». Вместе с Осимхеном даст отпор Винисиусу и Беллингему

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Балтика»

«Зенит» проиграл два матча подряд и тем самым должен был исчерпать количество неудач на этом отрезке сезона. Представить, что сине-бело-голубые уступят или сыграют вничью с одним из аутсайдеров лиги, да еще и дома, невозможно. Если только футболисты не собираются устроить бойкот, но им вроде бы не пахнет.

«Балтика» в общем-то выполнила задачу на групповом этапе Кубка России — калининградцы уже точно не опустятся на последнее место и сыграют в этом турнире весной. А значит после непростого выезда к ЦСКА в РПЛ (0:1) Игнашевич может позволить основным игрокам отдохнуть. Не самого мотивированного и слегка измотанного соперника «Зенит» обыграть обязан.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.64.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
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Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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