«Зенит» — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России 3 октября 2023 года
3 октября в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с «Балтикой». Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 17.15 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира в 17.00 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Зенит» одержит убедительную победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Балтики» в основное время — за 6.80 (11%).
В третьем туре в Калининграде произошла сенсация — хозяева победили 1:0. На ничью или победу команды Сергея Игнашевича котировка — 2.68.
Можете подстраховать гостей с форой (+1) за 2.01. Если же верите в комфортный триумф питерцев, возьмите Ф1(-1) за 1.71.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 1.99.
Обмен голами можно оформить за 1.95, противоположный результат — за 1.84.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Балтика»
«Зенит» проиграл два матча подряд и тем самым должен был исчерпать количество неудач на этом отрезке сезона. Представить, что сине-бело-голубые уступят или сыграют вничью с одним из аутсайдеров лиги, да еще и дома, невозможно. Если только футболисты не собираются устроить бойкот, но им вроде бы не пахнет.
«Балтика» в общем-то выполнила задачу на групповом этапе Кубка России — калининградцы уже точно не опустятся на последнее место и сыграют в этом турнире весной. А значит после непростого выезда к ЦСКА в РПЛ (0:1) Игнашевич может позволить основным игрокам отдохнуть. Не самого мотивированного и слегка измотанного соперника «Зенит» обыграть обязан.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.64.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1