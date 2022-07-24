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«Локомотив» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 24 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 24 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Хорен Байрамян, «Ростов».
Фото Global Look Press

24 июля состоится один из интереснейших матчей второго тура РПЛ — «Локомотив» примет на «РЖД Арене» «Ростов». Игра начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом его покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции в 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет абсолютного фаворита. На победу «Локомотива» котировка 2.45, это примерно 40% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.50 (25%), успех «Ростова» — в 2.90 (35%).

Южане выиграли у железнодорожников обе встречи прошлого сезона. Ставка в 1000 рублей на очередной успех команды Карпина в случае положительного исхода принесет 2900 рублей.

На то, что «Ростов» не проиграет, коэффициент 1.59.

В первом туре будущие соперники сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1 — не справились с «Динамо» и «Нижним Новгородом». «Обе забью» идет за 1.75, «обе забьют — нет» — за 2.08.

Тотал больше 2.5 гола оценен коэффициентом 1.92, ТМ 2.5 — 1.94.

Следите за Вильсоном Изидором — именно от него эксперты ждут результативного удара в предстоящей встрече. Котировка на это — 2.55.

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Три наиболее вероятных точных счета говорят о том, что матч будет близким:

  • ничья 1:1 идет за 6.40;

  • победа «Локо» 1:0 — за 8.00;

  • успех «Ростова» с тем же счетом — за 8.90.

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«Локомотив» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 24 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
6
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
7
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
8
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
9
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
10
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
14
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
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