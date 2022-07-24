24 июля состоится один из интереснейших матчей второго тура РПЛ — «Локомотив» примет на «РЖД Арене» «Ростов». Игра начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом его покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции в 19.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет абсолютного фаворита. На победу «Локомотива» котировка 2.45, это примерно 40% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.50 (25%), успех «Ростова» — в 2.90 (35%).

Южане выиграли у железнодорожников обе встречи прошлого сезона. Ставка в 1000 рублей на очередной успех команды Карпина в случае положительного исхода принесет 2900 рублей.

На то, что «Ростов» не проиграет, коэффициент 1.59.

В первом туре будущие соперники сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1 — не справились с «Динамо» и «Нижним Новгородом». «Обе забью» идет за 1.75, «обе забьют — нет» — за 2.08.

Тотал больше 2.5 гола оценен коэффициентом 1.92, ТМ 2.5 — 1.94.

Следите за Вильсоном Изидором — именно от него эксперты ждут результативного удара в предстоящей встрече. Котировка на это — 2.55.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о том, что матч будет близким: