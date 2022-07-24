«Локомотив» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 24 июля 2022 года
24 июля во втором туре РПЛ «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Ростов». Матч начнется в 20.00 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции в 19.55 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с трудом выбрали фаворита. На успех хозяев коэффициент 2.45, это около 40% вероятности. На победу «Ростова» — 2.85 (35%). Ничья идет за 3.60 (25%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Локомотива» в случае его успеха выплата составит 2450 рублей.
Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.59.
Матч практически равный, поэтому имеет смысл подстраховаться. Сделать это можно при помощи форы — есть вариант Ф1(0) за 1.77 или Ф2(0) за 2.12.
В первом туре оба клуба обменялись голами со своими соперниками. Верите, что результат повторится? Поставьте на это за 1.75.
В том же первом туре команды создали моментов на несколько голов, а забили всего по одному. Если считаете, что «Локомотив» и «Ростов» исправятся, возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.92.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»
«Локомотив» вряд ли может гордиться игрой в первом туре. Не получилось совладать с «Нижним Новгородом», несмотря на то, что соперник долгое время играл в меньшинстве. Как итог — лишь ничья 1:1. «Ростов» тоже сыграл вничью, и тоже вряд ли ею доволен. Вот только условия другие — южане весь второй тайм уничтожали грозное «Динамо», но так и не смогли добиться победы.
Если прибавить тот факт, что «Ростов» на этот раз не тащился почти сутки на поезде, а спокойно готовился, перспективы вполне победные. Но выбирать победителя в такой встрече немного опасно, «Локо» есть «Локо». А вот на тотал вполне можно поставить.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0