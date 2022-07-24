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«Локомотив» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 24 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 24 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Николай Поярков, «Ростов».
Фото Сайт «Ростова».

24 июля во втором туре РПЛ «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Ростов». Матч начнется в 20.00 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции в 19.55 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с трудом выбрали фаворита. На успех хозяев коэффициент 2.45, это около 40% вероятности. На победу «Ростова» — 2.85 (35%). Ничья идет за 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Локомотива» в случае его успеха выплата составит 2450 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.59.

Матч практически равный, поэтому имеет смысл подстраховаться. Сделать это можно при помощи форы — есть вариант Ф1(0) за 1.77 или Ф2(0) за 2.12.

В первом туре оба клуба обменялись голами со своими соперниками. Верите, что результат повторится? Поставьте на это за 1.75.

В том же первом туре команды создали моментов на несколько голов, а забили всего по одному. Если считаете, что «Локомотив» и «Ростов» исправятся, возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»

«Локомотив» вряд ли может гордиться игрой в первом туре. Не получилось совладать с «Нижним Новгородом», несмотря на то, что соперник долгое время играл в меньшинстве. Как итог — лишь ничья 1:1. «Ростов» тоже сыграл вничью, и тоже вряд ли ею доволен. Вот только условия другие — южане весь второй тайм уничтожали грозное «Динамо», но так и не смогли добиться победы.

Если прибавить тот факт, что «Ростов» на этот раз не тащился почти сутки на поезде, а спокойно готовился, перспективы вполне победные. Но выбирать победителя в такой встрече немного опасно, «Локо» есть «Локо». А вот на тотал вполне можно поставить.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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«Динамо» — «Торпедо»: прогноз на матч РПЛ 24 июля 2022 года
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
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Крылья Советов

 2
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Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
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Оренбург

 2
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

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Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

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Урал

 2 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
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