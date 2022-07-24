24 июля во втором туре РПЛ «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Ростов». Матч начнется в 20.00 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции в 19.55 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с трудом выбрали фаворита. На успех хозяев коэффициент 2.45, это около 40% вероятности. На победу «Ростова» — 2.85 (35%). Ничья идет за 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Локомотива» в случае его успеха выплата составит 2450 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.59.

Матч практически равный, поэтому имеет смысл подстраховаться. Сделать это можно при помощи форы — есть вариант Ф1(0) за 1.77 или Ф2(0) за 2.12.

В первом туре оба клуба обменялись голами со своими соперниками. Верите, что результат повторится? Поставьте на это за 1.75.

В том же первом туре команды создали моментов на несколько голов, а забили всего по одному. Если считаете, что «Локомотив» и «Ростов» исправятся, возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»

«Локомотив» вряд ли может гордиться игрой в первом туре. Не получилось совладать с «Нижним Новгородом», несмотря на то, что соперник долгое время играл в меньшинстве. Как итог — лишь ничья 1:1. «Ростов» тоже сыграл вничью, и тоже вряд ли ею доволен. Вот только условия другие — южане весь второй тайм уничтожали грозное «Динамо», но так и не смогли добиться победы.

Если прибавить тот факт, что «Ростов» на этот раз не тащился почти сутки на поезде, а спокойно готовился, перспективы вполне победные. Но выбирать победителя в такой встрече немного опасно, «Локо» есть «Локо». А вот на тотал вполне можно поставить.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.92.