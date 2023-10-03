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«Локомотив» — «Ростов»: где смотреть матч Кубка России 3 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 3 октября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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3 октября в Москве «Локомотив» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России померяется силами с «Ростовом». Встреча на «РЖД Арене» начнется в 17.15 по московскому времени и будет транслироваться на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 17.10 мск.

FONBET Кубок России. Группа B
03 окт, 17:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

В букмекерской компании Olimpbet считают «Локомотив» сильнее «Ростова». Победу москвичей в основное время можно взять за 1.79, что равно примерно 56% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.92 (25%), успех «Ростова» — в 4.32 (19%).

Если гости не проиграют, сработает котировка 2.04.

Условие «обе забьют» доступно за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.09.

Хвича Кварацхелия. Хвича молчал 23 матча, но ожил перед битвой с «Реалом». Вместе с Осимхеном даст отпор Винисиусу и Беллингему

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.01. Соперники забивали не менее трех голов в восьми последних очных поединках.

Эксперты не сомневаются, что «Локо» организует гол во втором тайме — это любимая сорокапятиминутка команды в этом сезоне. На это событие предложено поставить за 1.49.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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