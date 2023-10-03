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Сегодня, 13:15

«Зенит» — «Балтика»: где смотреть матч Кубка России 3 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Зенит» — «Балтика» 3 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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3 октября «Зенит» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграет с «Балтикой». Игра состоится на «Газпром Арене» и начнется в 17.15 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира в 17.00 мск.

FONBET Кубок России. Группа C
03 окт, 17:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.48, это приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Балтики» — за 6.80 (11%).

В третьем туре Кубка России калининградцы победили сине-бело-голубых 1:0. На ничью или триумф команды Сергея Игнашевича котировка — 2.68.

Можете подстраховать гостей с форой (+1) за 2.01. Если же верите в комфортный триумф питерцев, возьмите Ф1(-1) за 1.71.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 1.99.

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На два и более гола в исполнении хозяев котировка — 1.54, на один и меньше — 2.31.

Если считаете, что обозленный последними поражениями «Зенит» забьет в обоих таймах, оформите этот вариант за 2.27.

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Футбол
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ФК Балтика
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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