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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 23 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Болельщики ЦСКА.
Фото Официальный сайт ЦСКА

23 декабря в КХЛ состоится захватывающий матч команд из верхней части — занимающий вторую строчку «Локомотив» примет ЦСКА. Встреча состоится в Ярославле на «Арене 2000» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали приоритет «Локомотиву»: на его победу в основное время можно поставить за 2.50, вероятность исхода — примерно 40%. Успех ЦСКА предложен за чуть большие 2.75 (36%), ничья — за 3.40 (24%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

Триумф ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.82, москвичей — в 1.98.

Последний матч между командами состоялся 7 ноября и завершился победой «Локомотива» в серии штрафных бросков — 3:2. На то, что ЦСКА снова не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.49.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено оформить за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.86.

На то, что обе команды отличатся по два и больше раза, коэффициент — 2.12. Обратный результат оценен в 1.72.

Кто выиграет стартовое вбрасывание? «Локомотив» — 1.75, ЦСКА — 1.96.

Если считаете, что хотя бы в одном периоде соперники не выявят победителя, тогда возьмите это условие за 1.26.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

ЦСКА в последнем матче переиграл самого опасного соперника и лидера конференции СКА (2:1). Всего это третий успех команды Федорова в пяти последних встречах в КХЛ. У «Локомотива» статистика получше (четыре победы из пяти), однако конкуренты у ярославцев были проще, самый топовый — «Ак Барс» (2:1).

Армейцы умеют играть с «Локо» — ни разу не уступили в 12 крайних встречах в основное время и добыли девять побед. Последний матч 7 января завершился в пользу «железнодорожников» по буллитам, но игра была очень близкой.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.98.

Хоккей
КХЛ
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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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«Оттава» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 22 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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