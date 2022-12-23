«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 23 декабря 2022 года
23 декабря в КХЛ состоится захватывающий матч команд из верхней части — занимающий вторую строчку «Локомотив» примет ЦСКА. Встреча состоится в Ярославле на «Арене 2000» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали приоритет «Локомотиву»: на его победу в основное время можно поставить за 2.50, вероятность исхода — примерно 40%. Успех ЦСКА предложен за чуть большие 2.75 (36%), ничья — за 3.40 (24%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.
Триумф ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.82, москвичей — в 1.98.
Последний матч между командами состоялся 7 ноября и завершился победой «Локомотива» в серии штрафных бросков — 3:2. На то, что ЦСКА снова не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.49.
Тотал больше 4.5 шайбы предложено оформить за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.86.
На то, что обе команды отличатся по два и больше раза, коэффициент — 2.12. Обратный результат оценен в 1.72.
Кто выиграет стартовое вбрасывание? «Локомотив» — 1.75, ЦСКА — 1.96.
Если считаете, что хотя бы в одном периоде соперники не выявят победителя, тогда возьмите это условие за 1.26.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА
ЦСКА в последнем матче переиграл самого опасного соперника и лидера конференции СКА (2:1). Всего это третий успех команды Федорова в пяти последних встречах в КХЛ. У «Локомотива» статистика получше (четыре победы из пяти), однако конкуренты у ярославцев были проще, самый топовый — «Ак Барс» (2:1).
Армейцы умеют играть с «Локо» — ни разу не уступили в 12 крайних встречах в основное время и добыли девять побед. Последний матч 7 января завершился в пользу «железнодорожников» по буллитам, но игра была очень близкой.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.98.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2