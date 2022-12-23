«Металлург» — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ 23 декабря 2022 года
23 декабря в регулярном чемпионате КХЛ встретятся «Металлург» и «Сибирь», которые идут в тройке в Восточной конференции. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Металлург Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции в 16.50 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Металлургу»: на его победу в основное время можно поставить за 1.78, это примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Сибири» — за 4.40 (19%).
При ставке в 1000 рублей на магнитогорцев в случае их триумфа выплата составит 1780 рублей.
Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.40, гостей — за 3.10.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен котировкой 1.72, ТМ 4.5 — 2.17. Если считаете, что команды выдадут еще более результативный матч, возьмите ТБ 5.5 за 2.38.
Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) доступна за 1.67, Ф1(-1.5) — за 2.20.
На победу «Сибири» хотя бы в одном периоде котировка — 1.67.
Гол в пустые ворота предложено взять за 3.20, в меньшинстве — за 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Сибирь»
Команды встречались чуть больше месяца назад и сыграли со счетом 4:2 в пользу «Металлурга». Это был второй подряд успех магнитогорцев в противостоянии с сибиряками.
Сейчас «Магнитка» идет на серии из двух побед — обыграла «Адмирал» (3:2) и «Амур» (3:1). «Сибирь» же только в последней встрече добилась успеха, но зато какого — над лидером конференции «Автомобилистом» (4:0).
«Металлург» успешно играет дома в этом году — из 21 матча проиграл всего шесть. И только два в ноябре и декабре.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2