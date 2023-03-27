«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 27 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
27 марта в Ярославле в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» сойдется с ЦСКА. Команды выйдут на лед «Арена-2000 Локомотив» и начнут встречу в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск. ЦСКА ведет в серии со счетом 3:2.
«Локомотив» — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании PARI. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, вероятность этого исхода — примерно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (26%), успех армейцев — за 3.05 (32%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода принесет 3700 рублей.
Вариант Х2 предложен за 1.60. ЦСКА не проиграл «Локомотиву» в основное время в 17 из 21 предыдущих матчей.
Эксперты предполагают, что соперники снова не пробьют «верх» по голам. ТБ 4.5 идет за 2.12, ТМ 4.5 — за 1.72.
Последний матч остался за «Локо» со счетом 1:0. Верите, что команды не обменяются результативными бросками во второй игре подряд? Вариант «обе забьют — нет» предложен за 4.00.
Можете выбрать автора гола. Наименьший коэффициент 2.65 на нападающих ЦСКА — Михаила Плотникова и Сергея Григоренко.
Победа хозяев с учетом основного времени и овертайма оценена в 1.70, успех гостей — в 2.13.
ЦСКА нужна одна победа для выхода в полуфинал плей-офф КХЛ. На то, что именно команда Сергея Федорова пробьется в следующий раунд, котировка — 1.28. На коллектив Игоря Никитина — 3.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4