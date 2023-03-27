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Сегодня, 17:15

«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 27 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 27 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Павел Карнаухов.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.

27 марта в Ярославле в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» сойдется с ЦСКА. Команды выйдут на лед «Арена-2000 Локомотив» и начнут встречу в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск. ЦСКА ведет в серии со счетом 3:2.

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«Локомотив» — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании PARI. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, вероятность этого исхода — примерно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (26%), успех армейцев — за 3.05 (32%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода принесет 3700 рублей.

Вариант Х2 предложен за 1.60. ЦСКА не проиграл «Локомотиву» в основное время в 17 из 21 предыдущих матчей.

Эксперты предполагают, что соперники снова не пробьют «верх» по голам. ТБ 4.5 идет за 2.12, ТМ 4.5 — за 1.72.

Последний матч остался за «Локо» со счетом 1:0. Верите, что команды не обменяются результативными бросками во второй игре подряд? Вариант «обе забьют — нет» предложен за 4.00.

Можете выбрать автора гола. Наименьший коэффициент 2.65 на нападающих ЦСКА — Михаила Плотникова и Сергея Григоренко.

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Победа хозяев с учетом основного времени и овертайма оценена в 1.70, успех гостей — в 2.13.

ЦСКА нужна одна победа для выхода в полуфинал плей-офф КХЛ. На то, что именно команда Сергея Федорова пробьется в следующий раунд, котировка — 1.28. На коллектив Игоря Никитина — 3.70.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
0
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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 27 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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