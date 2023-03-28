Грузия — Норвегия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 28 марта 2023 года
28 марта Норвегия отправится на выезд к Грузии, чтобы сыграть во втором туре квалификации Евро-2024. Встреча пройдет на «Батуми Арене», латвийский рефери Андрис Трейманис даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение гостям: поставить на победу Норвегии можно за 2.12, что примерно 45% вероятности. Успех хозяев доступен за меньшие 3.60 (26%), ничья предложена за 3.30 (29%).
Ставка в 1000 рублей на выигрыш Грузии в случае благоприятного исхода принесет выплату в 3600 рублей.
Грузия и Норвегия сыграли три матча между собой — во всех победили скандинавы, но это было еще в 1990-х. Поставить на то, что спустя 24 года грузины не проиграют, можно за 1.72.
В последних пяти играх «крестоносцы» в среднем пропускали один мяч, а «сверла» — 1.8. Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.63.
Только в двух из семи последних официальных матчей Грузии забивали обе команды. У Норвегии — в трех из семи. Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.00. Обратный рынок идет за 1.80.
Самые вероятные исходы, по мнению аналитиков, нулевая ничья или победа Норвегии 1:0. Поставить на каждый из вариантов можно за одинаковые 6.50.
Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Норвегия
Норвегия идет выше в рейтинге ФИФА (43-е место против 96-го), воспитала звезд для АПЛ вроде Эрлина Холанна, Мартина Эдегора и Мохамеда Эль-Юнусси, а еще скандинавы выиграли все три схватки между командами. Но при этом последний очный матч был в 1999-м. Против Грузии Холанн не сыграет из-за травмы — это уже сказалось на поединке с Испанией, в котором норвежцы не забили, но пропустили три мяча.
В то же время Грузия идет на шикарной серии без поражений в официальных встречах: команда Вилли Саньоля не проигрывает с 2021 года в восьми матчах подряд, а семь из них выиграла. В отличной форме и главная звезда «крестоносцев» Хвича Кварацхелия. В 13 поединках 2023 года Кварадона набрал 12 очков по системе гол+пас, а в прошлом году забил в пяти из шести игр Лиги наций. А еще Вилли Саньоль знает, как обыгрывать скандинавов: в 2021-м в Тбилиси уже пала Швеция (2:0).
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4