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Грузия — Норвегия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 28 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Норвегия 28 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Александр Сёрлот.

28 марта Норвегия отправится на выезд к Грузии, чтобы сыграть во втором туре квалификации Евро-2024. Встреча пройдет на «Батуми Арене», латвийский рефери Андрис Трейманис даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
28 мар, 19:00. Batumi Arena (Батуми)
Грузия
Норвегия

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение гостям: поставить на победу Норвегии можно за 2.12, что примерно 45% вероятности. Успех хозяев доступен за меньшие 3.60 (26%), ничья предложена за 3.30 (29%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш Грузии в случае благоприятного исхода принесет выплату в 3600 рублей.

Грузия и Норвегия сыграли три матча между собой — во всех победили скандинавы, но это было еще в 1990-х. Поставить на то, что спустя 24 года грузины не проиграют, можно за 1.72.

В последних пяти играх «крестоносцы» в среднем пропускали один мяч, а «сверла» — 1.8. Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.63.

Только в двух из семи последних официальных матчей Грузии забивали обе команды. У Норвегии — в трех из семи. Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.00. Обратный рынок идет за 1.80.

Самые вероятные исходы, по мнению аналитиков, нулевая ничья или победа Норвегии 1:0. Поставить на каждый из вариантов можно за одинаковые 6.50.

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Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Норвегия

Норвегия идет выше в рейтинге ФИФА (43-е место против 96-го), воспитала звезд для АПЛ вроде Эрлина Холанна, Мартина Эдегора и Мохамеда Эль-Юнусси, а еще скандинавы выиграли все три схватки между командами. Но при этом последний очный матч был в 1999-м. Против Грузии Холанн не сыграет из-за травмы — это уже сказалось на поединке с Испанией, в котором норвежцы не забили, но пропустили три мяча.

В то же время Грузия идет на шикарной серии без поражений в официальных встречах: команда Вилли Саньоля не проигрывает с 2021 года в восьми матчах подряд, а семь из них выиграла. В отличной форме и главная звезда «крестоносцев» Хвича Кварацхелия. В 13 поединках 2023 года Кварадона набрал 12 очков по системе гол+пас, а в прошлом году забил в пяти из шести игр Лиги наций. А еще Вилли Саньоль знает, как обыгрывать скандинавов: в 2021-м в Тбилиси уже пала Швеция (2:0).

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.72.

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«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 27 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
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Факел – ЦСКА
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