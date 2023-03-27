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Румыния — Белоруссия: «карпатские ребята» вынесут соседа сборной России

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Румыния — Белоруссия 28 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Рэзван Марин (Румыния).
Фото Global Look Press
Белоруссия — одна из слабейших команд Европы.

28 марта Румыния и Белоруссия встретятся в рамках второго тура квалификационного турнира Евро-2024. Матч пройдет в Бухаресте на «Арена Националэ», арбитр из Нидерландов Аллард Линдхут даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В России отборочный турнир показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
28 мар, 21:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
Белоруссия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Румыния — Белоруссия 28 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании PARI считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «карпатских ребят» можно с коэффициентом 1.35, это примерно 73% вероятности. Выигрыш белорусов доступен с котировкой 10.50 (8%), даже ничья идет за гораздо меньшие 4.40 (21%).

В последний раз команды встречались в 2020-м в товарищеском матче: Румыния выиграла 5:3. «Белые крылья», по мнению экспертов, явные аутсайдеры. Поставить на их непоражение можно с коэффициентом 3.20.

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Три наиболее ожидаемых аналитиками результата поединка отражают перевес румын:

• победа хозяев 1:0 идет за 5.50;

• успех 2:0 — тоже за 5.50;

• разгром 3:0 — за 8.00.

Эксперты не ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 можно оформить за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.75. В первом туре квалификации сборные провели разные матчи с точки результативности: Белоруссия влетела Швейцарии 0:2, а Румыния разделалась с Андоррой 2:0.

Вероятность увидеть голы сразу от обеих команд оценена в серьезные 2.30, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.62.

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Румыния — Белоруссия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 28 марта 2023 года

Команды по-разному провели первый тур: Румыния легко прихлопнула Андорру (2:0), забив два мяча к 50-й минуте, а последние полчаса матча проведя в большинстве. Выше «карпатских ребят» в группе I расположилась только Швейцария, которая в стартовом игровом дне размазала как раз Белоруссию (5:0).

«Белые крылья» выглядят серьезными аутсайдерами: статистический сайт Transfermarkt оценивает их состав всего в 12.45 млн евро — на 63 миллиона дешевле румынского. Ни один игрок из ростера белорусов не выступает в топовой лиге или хотя бы ее нижнем дивизионе. В Румынии набралось девять таких футболистов.

Также Белоруссия достаточно редко играет на ноль в официальных матчах: в последних семи не пропустили лишь однажды — скатали нулевую ничью с Азербайджаном. Румыния же стартовала с достаточно простой победы на Андоррой, где отличилась дважды. «Карпатские ребята» в последний раз не забивали на домашнем стадионе в июне 2022-го, когда попали под Черногорию (0:3).

Ждете в предстоящей встрече голов от хозяев? Индивидуальный тотал румын больше 1.5 мяча доступен за 1.33, ИТМ1 (1.5) — за 3.35.

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Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Румыния — Белоруссия

«Карпатские ребята» выглядят серьезными фаворитами: у них гораздо качественнее состав и намного более выразительное выступление в первом туре квалификации. Белоруссия за всю игру со Швейцарией лишь однажды пробила в створ, а мячом владела 29% времени.

Также на европейской арене румыны гораздо состоятельнее: в прошедшем сезоне Лиге наций выступали в дивизионе B, где заняли последнее место в группе в очень плотной борьбе — отстали от второй строчки лишь на одно очко, а третьей уступили по дополнительным показателям. Белорусы же почти без сопротивления свалились в нижний дивизион в компанию слабейших сборных Старого Света.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.60 (если Румыния победит с разницей в один мяч, случится возврат).

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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Динамо – Сочи
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