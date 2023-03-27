Румыния — Белоруссия: «карпатские ребята» вынесут соседа сборной России
28 марта Румыния и Белоруссия встретятся в рамках второго тура квалификационного турнира Евро-2024. Матч пройдет в Бухаресте на «Арена Националэ», арбитр из Нидерландов Аллард Линдхут даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В России отборочный турнир показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Румыния — Белоруссия 28 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании PARI считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «карпатских ребят» можно с коэффициентом 1.35, это примерно 73% вероятности. Выигрыш белорусов доступен с котировкой 10.50 (8%), даже ничья идет за гораздо меньшие 4.40 (21%).
В последний раз команды встречались в 2020-м в товарищеском матче: Румыния выиграла 5:3. «Белые крылья», по мнению экспертов, явные аутсайдеры. Поставить на их непоражение можно с коэффициентом 3.20.
Три наиболее ожидаемых аналитиками результата поединка отражают перевес румын:
• победа хозяев 1:0 идет за 5.50;
• успех 2:0 — тоже за 5.50;
• разгром 3:0 — за 8.00.
Эксперты не ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 можно оформить за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.75. В первом туре квалификации сборные провели разные матчи с точки результативности: Белоруссия влетела Швейцарии 0:2, а Румыния разделалась с Андоррой 2:0.
Вероятность увидеть голы сразу от обеих команд оценена в серьезные 2.30, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.62.
Румыния — Белоруссия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 28 марта 2023 года
Команды по-разному провели первый тур: Румыния легко прихлопнула Андорру (2:0), забив два мяча к 50-й минуте, а последние полчаса матча проведя в большинстве. Выше «карпатских ребят» в группе I расположилась только Швейцария, которая в стартовом игровом дне размазала как раз Белоруссию (5:0).
«Белые крылья» выглядят серьезными аутсайдерами: статистический сайт Transfermarkt оценивает их состав всего в 12.45 млн евро — на 63 миллиона дешевле румынского. Ни один игрок из ростера белорусов не выступает в топовой лиге или хотя бы ее нижнем дивизионе. В Румынии набралось девять таких футболистов.
Также Белоруссия достаточно редко играет на ноль в официальных матчах: в последних семи не пропустили лишь однажды — скатали нулевую ничью с Азербайджаном. Румыния же стартовала с достаточно простой победы на Андоррой, где отличилась дважды. «Карпатские ребята» в последний раз не забивали на домашнем стадионе в июне 2022-го, когда попали под Черногорию (0:3).
Ждете в предстоящей встрече голов от хозяев? Индивидуальный тотал румын больше 1.5 мяча доступен за 1.33, ИТМ1 (1.5) — за 3.35.
Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Румыния — Белоруссия
«Карпатские ребята» выглядят серьезными фаворитами: у них гораздо качественнее состав и намного более выразительное выступление в первом туре квалификации. Белоруссия за всю игру со Швейцарией лишь однажды пробила в створ, а мячом владела 29% времени.
Также на европейской арене румыны гораздо состоятельнее: в прошедшем сезоне Лиге наций выступали в дивизионе B, где заняли последнее место в группе в очень плотной борьбе — отстали от второй строчки лишь на одно очко, а третьей уступили по дополнительным показателям. Белорусы же почти без сопротивления свалились в нижний дивизион в компанию слабейших сборных Старого Света.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.60 (если Румыния победит с разницей в один мяч, случится возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4