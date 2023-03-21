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Сегодня, 16:15

«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 21 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 21 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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ЦСКА — «Локомотив».
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

21 марта ярославский «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА. Третья игра 1/4 финала плей-офф КХЛ состоится на «Арене-2000 Локомотив» в 19.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime покажут ее в прямом эфире с 19.15 мск. ЦСКА ведет в серии со счетом 2:0.

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Букмекерская компания PARI отдала предпочтение «Локомотиву». На победу хозяев площадки в основное время можно поставить за 2.37, вероятность такого исхода — примерно 42%. Успех ЦСКА идет за 3.02 (33%), ничья — за 3.65 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ярославцев в случае их выигрыша выплата составит 2370 рублей.

В предыдущей встрече соперники забросили пять шайб на двоих — это очень высокий показатель для этих команд. ТБ 3.5 в предстоящей встрече доступен за 1.50, ТБ 4.5 — за 2.25.

На то, что счет в матче откроет «Локомотив», котировка — 1.80, ЦСКА — 1.98.

В обоих матчах плей-офф армейцы забросили ярославцам две и более шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за приятные 1.57.

Возьмите вариант Х2 за 1.58, если верите, что армейцы не проиграют железнодорожникам в третьем матче кряду.

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Победа ЦСКА с учетом основного времени и овертайма доступна за 2.10, «Локо» — за 1.73.

На голы от обеих команд в стартовые 10 минут матча можно поставить за крупные 9.00.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 21 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
Результаты / календарь
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21 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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