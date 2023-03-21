«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 21 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
21 марта ярославский «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА. Третья игра 1/4 финала плей-офф КХЛ состоится на «Арене-2000 Локомотив» в 19.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime покажут ее в прямом эфире с 19.15 мск. ЦСКА ведет в серии со счетом 2:0.
Букмекерская компания PARI отдала предпочтение «Локомотиву». На победу хозяев площадки в основное время можно поставить за 2.37, вероятность такого исхода — примерно 42%. Успех ЦСКА идет за 3.02 (33%), ничья — за 3.65 (25%).
При ставке в 1000 рублей на ярославцев в случае их выигрыша выплата составит 2370 рублей.
В предыдущей встрече соперники забросили пять шайб на двоих — это очень высокий показатель для этих команд. ТБ 3.5 в предстоящей встрече доступен за 1.50, ТБ 4.5 — за 2.25.
На то, что счет в матче откроет «Локомотив», котировка — 1.80, ЦСКА — 1.98.
В обоих матчах плей-офф армейцы забросили ярославцам две и более шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за приятные 1.57.
Возьмите вариант Х2 за 1.58, если верите, что армейцы не проиграют железнодорожникам в третьем матче кряду.
Победа ЦСКА с учетом основного времени и овертайма доступна за 2.10, «Локо» — за 1.73.
На голы от обеих команд в стартовые 10 минут матча можно поставить за крупные 9.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4