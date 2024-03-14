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14 марта, 08:15

«Локомотив» — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Балтика» 14 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Локомотива».
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

14 марта «Локомотив» и «Балтика» встретятся в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ — ранее соперники не выявили сильнейшего (2:2). Предстоящая игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Артем Чистяков. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

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14 мар, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Балтика

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на железнодорожников можно с коэффициентом 1.82, вероятность — примерно 54%. Выигрыш гостей из Калининграда предложен с котировкой 4.40 (21%), ничья идет за меньшие 3.75 (25%).

Выход «Локомотива» в следующий раунд доступен за 1.46, этот рынок на коллектив Сергея Игнашевича оценен в 2.80.

Три наиболее ожидаемых экспертами итога поединка подчеркивают превосходство москвичей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.20;

• 2:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.86.

Рынок на обмен результативными ударами представлен за 1.88, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.93.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Балтика»

Хозяева обладают неплохой атакой: в среднем по сезону отличились 1,63 раза за игру во всех турнирах, а в шести из семи предыдущих поединков заколачивали минимум два мяча. Яркими получались и встречи с «Балтикой» в этом сезоне — в РПЛ победили (3:1), в Кубке скатали ничью (2:2), оба раза оформив не меньше двух голов. К тому же калининградцы не всегда преуспевают в обороне — в большей части матчей (14 из 27) получали в свои ворота два точных удара.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.93.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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