«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2024 года
14 марта «СКА-Хабаровск» и «Сочи» сойдутся в 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Игра пройдет на сочинском стадионе «Фишт», стартовый свисток арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 15.25 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, номинальные гости — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.63, это примерно 61% вероятности. Выигрыш армейцев предложен с котировкой 5.59 (16%), даже ничья идет за меньшие 4.03 (23%).
Выход красно-синих в следующий раунд доступен за 3.22, этот рынок на «Сочи» дан за гораздо более реалистичные 1.37.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают преимущество подопечных Роберто Морено:
• 1:0 — за 6.78;
• 2:0 — за 7.30;
• 1:1 — за 7.43.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.93.
Рынок на обмен голами оценен в 1.89, обратный вариант представлен за 1.92.
Прогноз и ставка на матч «СКА-Хабаровск» — «Сочи»
Номинальные гости выглядят серьезными фаворитами: армейцы не побеждали на протяжении шесть матчей, последний успех добыли еще 1 ноября в игре Кубка против «Форте» (2:0). А прямо перед «Сочи» влетели «Черноморцу» (0:3) и на отдых имели всего три дня. У «СКА» даже нет преимущества домашнего поля — встреча пройдет на «Фиште», а хозяева этого стадиона бодро вышли с зимней паузы. Парни Морено после возобновления РПЛ скатали нулевую ничью с «Балтикой» и ярко сдержали «Локомотив» (2:2).
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 2.07.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5