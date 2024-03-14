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14 марта, 06:15

«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Сочи» 14 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Сочи» в матче с «Локомотивом».
Фото Телеграм-канал «Сочи»

14 марта «СКА-Хабаровск» и «Сочи» сойдутся в 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Игра пройдет на сочинском стадионе «Фишт», стартовый свисток арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 15.25 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

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14 мар, 15:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:1
Сочи

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, номинальные гости — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.63, это примерно 61% вероятности. Выигрыш армейцев предложен с котировкой 5.59 (16%), даже ничья идет за меньшие 4.03 (23%).

Выход красно-синих в следующий раунд доступен за 3.22, этот рынок на «Сочи» дан за гораздо более реалистичные 1.37.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают преимущество подопечных Роберто Морено:

• 1:0 — за 6.78;

• 2:0 — за 7.30;

• 1:1 — за 7.43.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.93.

Рынок на обмен голами оценен в 1.89, обратный вариант представлен за 1.92.

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Прогноз и ставка на матч «СКА-Хабаровск» — «Сочи»

Номинальные гости выглядят серьезными фаворитами: армейцы не побеждали на протяжении шесть матчей, последний успех добыли еще 1 ноября в игре Кубка против «Форте» (2:0). А прямо перед «Сочи» влетели «Черноморцу» (0:3) и на отдых имели всего три дня. У «СКА» даже нет преимущества домашнего поля — встреча пройдет на «Фиште», а хозяева этого стадиона бодро вышли с зимней паузы. Парни Морено после возобновления РПЛ скатали нулевую ничью с «Балтикой» и ярко сдержали «Локомотив» (2:2).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 2.07.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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