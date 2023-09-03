3 сентября московский «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой». Игра седьмого тура РПЛ пройдет в столице на «РЖД Арене» и начнется в 15.15 по московскому времени. Показана она будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 15.00 по московскому времени.

3 сентября в седьмом туре чемпионата России «Балтика» приедет в гости к «Локомотиву». Игра пройдет в Черкизове на «РЖД Арене», начало в 15.15 по московскому времени. В прямом эфире с 15.00 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Главный арбитр встречи — Артем Любимов.

«Локомотив» идет фаворитом игры. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.85, что примерно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Балтики» — за 4.18 (22%).

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Только в одном матче этого сезона «Балтика» проиграла с разницей более двух мячей. Ф2(+1) идет за 1.59, Ф1(-1) — за 2.44.

В четырех из пяти предыдущих матчей с участием москвичей было забито меньше трех мячей, такая же статистика и у «Балтики». Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.07.

Обмен результативными атаками можно взять за 1.73, противоположный результат — за 2.09.

«Локомотив» забил по одному мячу в шести предыдущих встречах во всех турнирах. На повторение ситуации коэффициент — 2.90.

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