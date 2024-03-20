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«Трактор» — «Динамо» Москва: где смотреть матч Кубка Гагарина 20 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» Москва 20 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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20 марта в Челябинске «Трактор» сыграет с московским «Динамо». Третий матч четвертьфинала Кубка Гагарина состоится на «Трактор Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на НТВ+ и онлайн-сервисе «Кинопоиск» стартует в 16.45 мск. «Трактор» ведет в серии со счетом 2-0.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают «Динамо» фаворитом предстоящей игры. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.23, это примерно 45% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 4.20 (21%), успех «Трактора» — за 2.90 (34%).

На то, что хозяева снова не уступят по итогам трех периодов, предложено поставить за 1.73.

Если команды во второй игре подряд доберутся до овертайма, сыграет ставка за 4.00. Если нет — за 1.25.

В четырех последних очных матчах соперники забрасывали не менее шести голов: тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.84, ТМ 4.5 — в 1.97.

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Выигрыш команды Алексея Кудашова с учетом овертайма идет за 1.70, коллектива Алексея Заварухина — за 2.16.

После двух побед на старте серии шансы «Трактора» на выход в полуфинал Кубка Гагарина сильно повысились и оцениваются коэффициентом 1.44. На «Динамо» — 2.88.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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