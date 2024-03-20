«Трактор» сенсационно ведет 2:0 в противостоянии с «Динамо». На проход бело-голубых в следующий раунд коэффициент уже 2.88
20 марта в Челябинске состоится третий матч четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором «Трактор» сыграет с московским «Динамо». Встреча пройдет на «Трактор Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на НТВ+ и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.45 мск. Счет в серии неожиданный — 2-0 в пользу «Трактора».
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что третий матч серии останется за «Динамо». На победу лучшей команды регулярного чемпионата в основное время можно поставить с коэффициентом 2.23, что примерно 45% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.20 (21%), успех «Трактора» — за 2.90 (34%).
На то, что хозяева снова не уступят по итогам трех периодов, предложено поставить за 1.73.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.84, ТМ 4.5 — в 1.97. В четырех последних очных матчах соперники забрасывали не менее шести голов.
Если «Динамо» забросит дважды быстрее противника, сыграет пари за 2.03.
Выигрыш команды Алексея Кудашова с учетом овертайма идет за 1.70, коллектива Алексея Заварухина — за 2.16.
После двух побед на старте серии шансы «Трактора» на выход в полуфинал Кубка Гагарина сильно повысились и оцениваются коэффициентом 1.44. На «Динамо» — 2.88.
Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Динамо» Москва
Ну не может так быть, чтобы лучшая команда сезона, которая достаточно уверенно в первом раунде разобралась с минским «Динамо», всухую проиграла «Трактору». Челябинцы и сами оказались хороши в противостоянии с «Салаватом», но все-таки не идеальны, а по ходу регулярного чемпионата отдали бело-голубым оба матча.
У москвичей фактически не осталось права на ошибку. Поражение в третьей встрече поставит их на грань вылета из Кубка Гагарина, где они в этом сезоне реально способны бороться за победу. Думается, в этот раз они сделают все возможное, чтобы выиграть, — тем более обе предыдущие игры были очень близкими, а возможности команды Кудашова позволяют ей рассчитывать на успех.
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» в матче за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5