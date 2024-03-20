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«Трактор» сенсационно ведет 2:0 в противостоянии с «Динамо». На проход бело-голубых в следующий раунд коэффициент уже 2.88

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» Москва 20 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Трактор» — «Динамо».
Фото Официальный сайт ХК «Динамо»

20 марта в Челябинске состоится третий матч четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором «Трактор» сыграет с московским «Динамо». Встреча пройдет на «Трактор Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на НТВ+ и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.45 мск. Счет в серии неожиданный — 2-0 в пользу «Трактора».

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Аналитики букмекерской компании Winline считают, что третий матч серии останется за «Динамо». На победу лучшей команды регулярного чемпионата в основное время можно поставить с коэффициентом 2.23, что примерно 45% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.20 (21%), успех «Трактора» — за 2.90 (34%).

На то, что хозяева снова не уступят по итогам трех периодов, предложено поставить за 1.73.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.84, ТМ 4.5 — в 1.97. В четырех последних очных матчах соперники забрасывали не менее шести голов.

Если «Динамо» забросит дважды быстрее противника, сыграет пари за 2.03.

Выигрыш команды Алексея Кудашова с учетом овертайма идет за 1.70, коллектива Алексея Заварухина — за 2.16.

После двух побед на старте серии шансы «Трактора» на выход в полуфинал Кубка Гагарина сильно повысились и оцениваются коэффициентом 1.44. На «Динамо» — 2.88.

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Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Динамо» Москва

Ну не может так быть, чтобы лучшая команда сезона, которая достаточно уверенно в первом раунде разобралась с минским «Динамо», всухую проиграла «Трактору». Челябинцы и сами оказались хороши в противостоянии с «Салаватом», но все-таки не идеальны, а по ходу регулярного чемпионата отдали бело-голубым оба матча.

У москвичей фактически не осталось права на ошибку. Поражение в третьей встрече поставит их на грань вылета из Кубка Гагарина, где они в этом сезоне реально способны бороться за победу. Думается, в этот раз они сделают все возможное, чтобы выиграть, — тем более обе предыдущие игры были очень близкими, а возможности команды Кудашова позволяют ей рассчитывать на успех.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» в матче за 1.70.

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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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