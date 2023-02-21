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«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года

Прогноз на матч 1/8 Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 21 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Во вторник, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Команды сыграют на стадионе «Энфилд». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Время начала трансляции — 22.45 мск. Главным арбитром назначен румын Иштван Ковач.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Реал

Букмекеры видят фаворитом мерсисайдцев — на победу команды Юргена Клоппа можно поставить за 2.36, это примерно 42% вероятности успеха. Триумф «Реала» оценен котировкой 3.10 (31%), ничейный исход идет за 3.60 (27%).

1000 рублей, поставленная на действующего победителя Лиги чемпионов, в случае победы «Реала» принесет 3600 рублей, или 2600 рублей чистой прибыли.

Аналитики прогнозируют несколько голов в матче. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.70, на ТМ 2.5 — за 2.15.

«Ливерпуль» не проигрывает в пяти матчах на «Энфилде». Победу красных или ничью предложено оформить за 1.40.

«Реал» — самая результативная команда Испании: забил 46 мячей в 22 матчах. У «Ливерпуля» — 38 результативных ударов за 22 игры в АПЛ. Вариант с голами обеих команд доступен за 1.62. Обратный рынок предложен с котировкой 2.30.

В последних пяти встречах «Мадрид» забивал в среднем три гола за матч. Поставить на три и более мяча в исполнении одной из команд можно за 2.75.

На результативные действия обеих команд хотя бы в одном тайме предложено поставить за 2.00.

Три самых вероятных результата, по мнению экспертов:

  • ничья 1:1 оценена в 6.80;

  • победа «Ливерпуля» 2:1 — в 8.70;

  • выигрыш красных 1:0 — в 9.20.

Несмотря на то что в первом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение «Ливерпулю», фаворитом пары является «Реал». Ставка на выход мадридцев в четвертьфинал доступна за 1.83. Проход англичан оценен в 2.05.

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Прогноз и ставка на матч 1/8 Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

«Ливерпуль» проваливает сезон в Англии — вылетел из обоих Кубков, а в 22 матчах АПЛ набрал всего 35 очков и завис на восьмой строчке. После паузы на чемпионат мира красные вообще поплыли: выиграли два матча перед Новым годом, а затем за семь встреч победили лишь однажды.

Но сейчас команда Юргена Клоппа на подъеме: за неделю «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби у «Эвертона» (2:0), а затем разобрался с «Ньюкаслом» (2:0). Улучшение результатов можно связать с возвращением в состав ранее травмированных Роберто Фирмино, Диогу Жоты и Вирджила ван Дейка. А еще в составе наконец освоился Коди Гакпо, забивший в обоих победных матчах.

Провал в АПЛ и Кубке Англии делают Лигу чемпионов главным турниром для красных в этом сезоне.

«Реал» недавно выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финале «Аль-Хиляль» (5:3), а затем всухую расправился в чемпионате Испании с «Эльче» (4:0) и «Осасуной» (2:0).

Лучший бомбардир мадридцев Карим Бензема (16 голов) пропустил из-за усталости последний матч, но сейчас вернулся в общую группу и сыграет против мерсисайдцев. А еще восстановился Тибо Куртуа, который пропустил четыре матча в феврале из-за мышечной травмы. Но под вопросом участие в игре Тони Крооса и Орельена Тчуамени, которые не ходили на тренировки из-за болезни.

Между собой «Реал» и «Ливерпуль» играли девять раз: пять раз победил «Мадрид» и три раза взяли верх красные. При этом из шести последних матчей бланкос выиграли пять с общим счетом 11:2, а еще в одной игре команды мячей не забили.

Жаркая история встреч, великолепная форма «Реала», выздоровление лидеров обеих команд и высокая мотивация «Ливерпуля» при нестабильной игре красных обещают атакующий футбол с несколькими голами.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.70.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Факел – Химки
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Спартак – Урал
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