«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года
Во вторник, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Команды сыграют на стадионе «Энфилд». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Время начала трансляции — 22.45 мск. Главным арбитром назначен румын Иштван Ковач.
Букмекеры видят фаворитом мерсисайдцев — на победу команды Юргена Клоппа можно поставить за 2.36, это примерно 42% вероятности успеха. Триумф «Реала» оценен котировкой 3.10 (31%), ничейный исход идет за 3.60 (27%).
1000 рублей, поставленная на действующего победителя Лиги чемпионов, в случае победы «Реала» принесет 3600 рублей, или 2600 рублей чистой прибыли.
Аналитики прогнозируют несколько голов в матче. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.70, на ТМ 2.5 — за 2.15.
«Ливерпуль» не проигрывает в пяти матчах на «Энфилде». Победу красных или ничью предложено оформить за 1.40.
«Реал» — самая результативная команда Испании: забил 46 мячей в 22 матчах. У «Ливерпуля» — 38 результативных ударов за 22 игры в АПЛ. Вариант с голами обеих команд доступен за 1.62. Обратный рынок предложен с котировкой 2.30.
В последних пяти встречах «Мадрид» забивал в среднем три гола за матч. Поставить на три и более мяча в исполнении одной из команд можно за 2.75.
На результативные действия обеих команд хотя бы в одном тайме предложено поставить за 2.00.
Три самых вероятных результата, по мнению экспертов:
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ничья 1:1 оценена в 6.80;
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победа «Ливерпуля» 2:1 — в 8.70;
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выигрыш красных 1:0 — в 9.20.
Несмотря на то что в первом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение «Ливерпулю», фаворитом пары является «Реал». Ставка на выход мадридцев в четвертьфинал доступна за 1.83. Проход англичан оценен в 2.05.
Прогноз и ставка на матч 1/8 Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»
«Ливерпуль» проваливает сезон в Англии — вылетел из обоих Кубков, а в 22 матчах АПЛ набрал всего 35 очков и завис на восьмой строчке. После паузы на чемпионат мира красные вообще поплыли: выиграли два матча перед Новым годом, а затем за семь встреч победили лишь однажды.
Но сейчас команда Юргена Клоппа на подъеме: за неделю «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби у «Эвертона» (2:0), а затем разобрался с «Ньюкаслом» (2:0). Улучшение результатов можно связать с возвращением в состав ранее травмированных Роберто Фирмино, Диогу Жоты и Вирджила ван Дейка. А еще в составе наконец освоился Коди Гакпо, забивший в обоих победных матчах.
Провал в АПЛ и Кубке Англии делают Лигу чемпионов главным турниром для красных в этом сезоне.
«Реал» недавно выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финале «Аль-Хиляль» (5:3), а затем всухую расправился в чемпионате Испании с «Эльче» (4:0) и «Осасуной» (2:0).
Лучший бомбардир мадридцев Карим Бензема (16 голов) пропустил из-за усталости последний матч, но сейчас вернулся в общую группу и сыграет против мерсисайдцев. А еще восстановился Тибо Куртуа, который пропустил четыре матча в феврале из-за мышечной травмы. Но под вопросом участие в игре Тони Крооса и Орельена Тчуамени, которые не ходили на тренировки из-за болезни.
Между собой «Реал» и «Ливерпуль» играли девять раз: пять раз победил «Мадрид» и три раза взяли верх красные. При этом из шести последних матчей бланкос выиграли пять с общим счетом 11:2, а еще в одной игре команды мячей не забили.
Жаркая история встреч, великолепная форма «Реала», выздоровление лидеров обеих команд и высокая мотивация «Ливерпуля» при нестабильной игре красных обещают атакующий футбол с несколькими голами.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2