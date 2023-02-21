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«Айнтрахт» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года

Прогноз на матч ЛЧ «Айнтрахт» — «Наполи» 21 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press

21 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов прошлогодний победитель Лиги Европы немецкий «Айнтрахт» сыграет с итальянским «Наполи». Встреча состоится во Франкфурте на арене «Дойче Банк Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Стартовый свисток даст португальский арбитр Артур Соареш Диаш. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Наполи

Букмекеры больше верят в победу «Наполи» и выставили на этот исход коэффициент 2.20, что примерно 44% вероятности. Успех «Айнтрахта» оценен в 3.40 (29%), ничья — в 3.60 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет 3600 рублей.

Команда Оливера Гласнера не проигрывает в десяти из 11 последних встреч. Победа хозяев или ничья (1Х) предложена за 1.72.

Поставить на тотал больше 2.5 гола предложено за 1.77, на ТМ 2.5 — за 2.12.

«Наполи» забивает в среднем по 2.43 мяча за матч. На два и более гола от гостей можно поставить за 2.13.

Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.67, обратный рынок доступен за 2.20.

Эксперты ждут активности и результативных действий от трех игроков: Виктора Осимхена (2.40), Хвичи Кварацхелии (2.80) и Рандаля Коло-Муани (3.20).

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.80.

На проход «Наполи» в следующий раунд котировка — 1.32, на продвижение по сетке «Айнтрахта» — 3.60.

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Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Наполи»

«Айнтрахт» и «Наполи» — нечастые участники плей-офф Лиги чемпионов: итальянский клуб всего в пятый раз вышел в весеннюю часть турнира, немецкий вообще впервые участвует в соревновании и сразу пробился в 1/8 финала. Конечно, и для тех, и для других сейчас есть отличная возможность добиться очень серьезного достижения — все-таки они играют друг с другом, а не против условных «Сити», «ПСЖ» или «Реала».

С одной стороны, уровень турнира и ответственность за результат должны существенно сказаться на результативности встречи. С другой, «Айнтрахт» и «Наполи», кажется, не знают, что такое грустный футбол. Команда Лучано Спаллетти в восьми последних матчах во всех турнирах забивает два и более мяча и занимает четвертое место в списке самых результативных команд топ-5 лиг. А коллектив Оливера Гласнера выиграл предыдущие пять домашних встреч с общим счетом 16:4. В бундеслиге франкфуртцы — третья атакующая сила после «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

Наличие классных атакующих игроков и атакующая философия футбола не позволят соперникам скатать унылую ничью или ограничиться минимальной победой одной из команд.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.82.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Наполи
0
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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