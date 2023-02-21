«Айнтрахт» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года
21 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов прошлогодний победитель Лиги Европы немецкий «Айнтрахт» сыграет с итальянским «Наполи». Встреча состоится во Франкфурте на арене «Дойче Банк Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Стартовый свисток даст португальский арбитр Артур Соареш Диаш. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 22.45 мск.
Букмекеры больше верят в победу «Наполи» и выставили на этот исход коэффициент 2.20, что примерно 44% вероятности. Успех «Айнтрахта» оценен в 3.40 (29%), ничья — в 3.60 (27%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет 3600 рублей.
Команда Оливера Гласнера не проигрывает в десяти из 11 последних встреч. Победа хозяев или ничья (1Х) предложена за 1.72.
Поставить на тотал больше 2.5 гола предложено за 1.77, на ТМ 2.5 — за 2.12.
«Наполи» забивает в среднем по 2.43 мяча за матч. На два и более гола от гостей можно поставить за 2.13.
Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.67, обратный рынок доступен за 2.20.
Эксперты ждут активности и результативных действий от трех игроков: Виктора Осимхена (2.40), Хвичи Кварацхелии (2.80) и Рандаля Коло-Муани (3.20).
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.80.
На проход «Наполи» в следующий раунд котировка — 1.32, на продвижение по сетке «Айнтрахта» — 3.60.
Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Наполи»
«Айнтрахт» и «Наполи» — нечастые участники плей-офф Лиги чемпионов: итальянский клуб всего в пятый раз вышел в весеннюю часть турнира, немецкий вообще впервые участвует в соревновании и сразу пробился в 1/8 финала. Конечно, и для тех, и для других сейчас есть отличная возможность добиться очень серьезного достижения — все-таки они играют друг с другом, а не против условных «Сити», «ПСЖ» или «Реала».
С одной стороны, уровень турнира и ответственность за результат должны существенно сказаться на результативности встречи. С другой, «Айнтрахт» и «Наполи», кажется, не знают, что такое грустный футбол. Команда Лучано Спаллетти в восьми последних матчах во всех турнирах забивает два и более мяча и занимает четвертое место в списке самых результативных команд топ-5 лиг. А коллектив Оливера Гласнера выиграл предыдущие пять домашних встреч с общим счетом 16:4. В бундеслиге франкфуртцы — третья атакующая сила после «Баварии» и дортмундской «Боруссии».
Наличие классных атакующих игроков и атакующая философия футбола не позволят соперникам скатать унылую ничью или ограничиться минимальной победой одной из команд.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2