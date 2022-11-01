«Бавария» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов 1 ноября 2022 года
1 ноября в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов схлестнутся лидеры группы С — «Бавария» и «Интер». Команды уже обеспечили место в плей-офф и не изменят турнирное положение — мюнхенцы идут на первом месте и опережают «нерадзурри» на пять очков. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена», время начала — 23.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами встречи: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.47, это примерно 67% вероятности. Успех «нерадзурри» доступен за 6.70 (14%), даже на ничью предложена меньшая котировка — 5.10 (19%).
Ждете шестой победы «Баварии»? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 1470 рублей.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты матча выглядят следующим образом:
• успех хозяев 2:1 идет за 8.20;
• победа 2:0 — за 9.30;
• за 10.0 можно взять ничью 1:1 и выигрыш «Баварии» 3:1.
В первом туре мюнхенцы разделались с «Интером» на выезде (2:0). «Бавария» вообще еще не потеряла ни одного очка на групповом этапе: оформила пять побед и забила 16 мячей. Верите, что «нерадзурри» выстоят на «Альянц Арене»? Поставить на то, что гости не проиграют, можно с котировкой 2.80.
Хозяева в каждом матче ЛЧ забивали минимум два мяча, а в среднем заколачивали 3.2 гола за матч. Индивидуальный тотал «Баварии» больше 1.5 мяча оценен в 1.36, ИТМ1 (1.5) — в 3.20.
«Интер» не забил только в одном туре — как раз в матче с командой Юлиана Нагельсманна. ИТБ2 (1.5) идет за 2.85, обратный рынок — за 1.42.
Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.38. ТМ 2.5 — за 3.00.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Интер» 1 ноября 2022 года
«Нерадзурри» набрали отличную форму: не проигрывают в семи матчах подряд, шесть из которых выиграли — в том числе у «Барселоны» (1:0). «Интер» неплохо защищается: за эти семь матчей оформил четыре игры без пропущенных мячей. Команда Симоне Индзаги без проблем обогнала «Барсу» на шесть очков и может доставить неприятности «Баварии». Тем более что в первом матче миланцы выглядели неплохо, а один из двух пропущенных — обидный автогол.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2