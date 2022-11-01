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«Бавария» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов 1 ноября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер» 1 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Садио Мане («Бавария»).
Фото Global Look Press

1 ноября в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов схлестнутся лидеры группы С — «Бавария» и «Интер». Команды уже обеспечили место в плей-офф и не изменят турнирное положение — мюнхенцы идут на первом месте и опережают «нерадзурри» на пять очков. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена», время начала — 23.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. Группа C
01 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Интер

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами встречи: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.47, это примерно 67% вероятности. Успех «нерадзурри» доступен за 6.70 (14%), даже на ничью предложена меньшая котировка — 5.10 (19%).

Ждете шестой победы «Баварии»? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 1470 рублей.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты матча выглядят следующим образом:

• успех хозяев 2:1 идет за 8.20;

• победа 2:0 — за 9.30;

• за 10.0 можно взять ничью 1:1 и выигрыш «Баварии» 3:1.

В первом туре мюнхенцы разделались с «Интером» на выезде (2:0). «Бавария» вообще еще не потеряла ни одного очка на групповом этапе: оформила пять побед и забила 16 мячей. Верите, что «нерадзурри» выстоят на «Альянц Арене»? Поставить на то, что гости не проиграют, можно с котировкой 2.80.

Хозяева в каждом матче ЛЧ забивали минимум два мяча, а в среднем заколачивали 3.2 гола за матч. Индивидуальный тотал «Баварии» больше 1.5 мяча оценен в 1.36, ИТМ1 (1.5) — в 3.20.

«Интер» не забил только в одном туре — как раз в матче с командой Юлиана Нагельсманна. ИТБ2 (1.5) идет за 2.85, обратный рынок — за 1.42.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.38. ТМ 2.5 — за 3.00.

Садио Мане. «Бавария» — «Интер»: Лаутаро и Мане подарят голевое шоу?

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Интер» 1 ноября 2022 года

«Нерадзурри» набрали отличную форму: не проигрывают в семи матчах подряд, шесть из которых выиграли — в том числе у «Барселоны» (1:0). «Интер» неплохо защищается: за эти семь матчей оформил четыре игры без пропущенных мячей. Команда Симоне Индзаги без проблем обогнала «Барсу» на шесть очков и может доставить неприятности «Баварии». Тем более что в первом матче миланцы выглядели неплохо, а один из двух пропущенных — обидный автогол.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.74.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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 12
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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