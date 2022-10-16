«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: составы на матч АПЛ 16 октября 2022 года
16 октября пройдет главное противостояние АПЛ: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся на домашнем стадионе красных «Энфилд». Стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России игры чемпионата Англии не показывают.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у гостей гораздо больше шансов на победу: поставить на успех «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.94, вероятность — примерно 51%. Выигрыш «Ливерпуля» доступен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 4.30 (23%).
Считаете, что команда Юргена Клоппа удивит? Ставка в 1000 рублей на победу мерсисайдцев при благополучном исходе принесет 4300 рублей.
«Манчестер Сити» — самая результативная команда АПЛ: за девять туров «горожане» оформили уже 33 гола. Главный нападающий команды — Эрлин Холанн — проводит фантастический сезон. Норвежец за девять игр в АПЛ настрелял уже 18 результативных действий (15+3). «Ливерпулю» будет трудно сдержать форварда, учитывая травмы основных защитников — Жоэля Матипа, Эндрю Робертсона и Трента Александер-Арнольда.
Ждете большого количества голов от гостей? Индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 1.5 мяча идет за 1.59, ИТМ2 (1.5) — за 2.37.
В команде Пепа Гвардиолы тоже есть несколько травмированных: с «Ливерпулем» не сыграют Келвин Филлипс и Кайл Уокер, но они недоступны уже давно. У красных же, кроме трех защитников, вряд ли появятся Луис Диас, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Кертис Джонс — все травмированы.
Ориентировочные составы команд на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года
«Ливерпуль»: Алиссон — Цимикас, Ван Дейк, Конате, Гомес — Хендерсон, Тиагу — Жота, Салах, Фирмино, Нуньес.
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Канселу, Диаш, Аке, Аканджи — Родри, Де Брейне, Силва — Грилиш, Холанн, Марез.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 доступна за 8.40;
• победа «горожан» 2:1 — тоже за 8.40;
• выигрыши гостей 1:0 и 2:0 — за 11.5.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1