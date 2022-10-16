16 октября пройдет главное противостояние АПЛ: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся на домашнем стадионе красных «Энфилд». Стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России игры чемпионата Англии не показывают.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у гостей гораздо больше шансов на победу: поставить на успех «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.94, вероятность — примерно 51%. Выигрыш «Ливерпуля» доступен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 4.30 (23%).

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«Манчестер Сити» — самая результативная команда АПЛ: за девять туров «горожане» оформили уже 33 гола. Главный нападающий команды — Эрлин Холанн — проводит фантастический сезон. Норвежец за девять игр в АПЛ настрелял уже 18 результативных действий (15+3). «Ливерпулю» будет трудно сдержать форварда, учитывая травмы основных защитников — Жоэля Матипа, Эндрю Робертсона и Трента Александер-Арнольда.

Ждете большого количества голов от гостей? Индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 1.5 мяча идет за 1.59, ИТМ2 (1.5) — за 2.37.

В команде Пепа Гвардиолы тоже есть несколько травмированных: с «Ливерпулем» не сыграют Келвин Филлипс и Кайл Уокер, но они недоступны уже давно. У красных же, кроме трех защитников, вряд ли появятся Луис Диас, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Кертис Джонс — все травмированы.

Ориентировочные составы команд на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года

«Ливерпуль»: Алиссон — Цимикас, Ван Дейк, Конате, Гомес — Хендерсон, Тиагу — Жота, Салах, Фирмино, Нуньес.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Канселу, Диаш, Аке, Аканджи — Родри, Де Брейне, Силва — Грилиш, Холанн, Марез.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 доступна за 8.40;

• победа «горожан» 2:1 — тоже за 8.40;

• выигрыши гостей 1:0 и 2:0 — за 11.5.