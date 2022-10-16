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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: составы на матч АПЛ 16 октября 2022 года

Составы на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

16 октября пройдет главное противостояние АПЛ: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся на домашнем стадионе красных «Энфилд». Стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России игры чемпионата Англии не показывают.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Сити

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у гостей гораздо больше шансов на победу: поставить на успех «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.94, вероятность — примерно 51%. Выигрыш «Ливерпуля» доступен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 4.30 (23%).

Считаете, что команда Юргена Клоппа удивит? Ставка в 1000 рублей на победу мерсисайдцев при благополучном исходе принесет 4300 рублей.

«Манчестер Сити» — самая результативная команда АПЛ: за девять туров «горожане» оформили уже 33 гола. Главный нападающий команды — Эрлин Холанн — проводит фантастический сезон. Норвежец за девять игр в АПЛ настрелял уже 18 результативных действий (15+3). «Ливерпулю» будет трудно сдержать форварда, учитывая травмы основных защитников — Жоэля Матипа, Эндрю Робертсона и Трента Александер-Арнольда.

Ждете большого количества голов от гостей? Индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 1.5 мяча идет за 1.59, ИТМ2 (1.5) — за 2.37.

В команде Пепа Гвардиолы тоже есть несколько травмированных: с «Ливерпулем» не сыграют Келвин Филлипс и Кайл Уокер, но они недоступны уже давно. У красных же, кроме трех защитников, вряд ли появятся Луис Диас, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Кертис Джонс — все травмированы.

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Ориентировочные составы команд на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года

«Ливерпуль»: Алиссон — Цимикас, Ван Дейк, Конате, Гомес — Хендерсон, Тиагу — Жота, Салах, Фирмино, Нуньес.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Канселу, Диаш, Аке, Аканджи — Родри, Де Брейне, Силва — Грилиш, Холанн, Марез.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 доступна за 8.40;

• победа «горожан» 2:1 — тоже за 8.40;

• выигрыши гостей 1:0 и 2:0 — за 11.5.

Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 16 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22 тур
23 тур
24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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