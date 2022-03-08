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«Бавария» — «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 8 марта

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Зальцбург»
Матвей Леонов
«Бавария» — «Зальцбург».
Фото Reuters

8 марта во втором матче 1/18 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Бавария» и «Зальцбург». Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Зальцбург

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Бавария». На эту команду можно поставить с котировкой 1.17 — это примерно 81% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.60 (12%), а победа «Зальцбурга» есть в линии за 15.0 (7%).

  • Ф1(-2.5) идет за 2.16;

  • Ф2(+2.5) за 1.65.

 

При ставке в 1000 рублей на победу «Зальцбурга» потенциальная выплата составит 15 000 рублей.

Ставка «Зальцбург» не проиграет» есть в линии за 5.00.

Шансы «Баварии» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.62.

 
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Уверены, что «Зальцбург» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Баварии». На него можно поставить за 7.70.

  • ТМ 1.5 — 8.10;

  • обе забьют: да — 1.78;

  • точный счет: 3:1 — 9.50.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Ред Булл Зальцбург
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«Ливерпуль» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов 8 марта
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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