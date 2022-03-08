8 марта во втором матче 1/18 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Бавария» и «Зальцбург». Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Бавария». На эту команду можно поставить с котировкой 1.17 — это примерно 81% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.60 (12%), а победа «Зальцбурга» есть в линии за 15.0 (7%).

Ф1(-2.5) идет за 2.16 ;

Ф2(+2.5) — за 1.65.

При ставке в 1000 рублей на победу «Зальцбурга» потенциальная выплата составит 15 000 рублей.

Ставка «Зальцбург» не проиграет» есть в линии за 5.00.

Шансы «Баварии» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.62.

Уверены, что «Зальцбург» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Баварии». На него можно поставить за 7.70.