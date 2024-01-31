«Челси» четыре года не проигрывает «Ливерпулю». Время пришло?
31 января в 22-м туре чемпионата Англии состоится топ-матч — «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» сыграет с «Челси». Встреча начнется в 23.15 со свистком арбитра Пола Тирни, в прямом эфире в России она показана не будет.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что матч завершится в пользу «Ливерпуля». На победу мерсисайдцев можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья идет за 4.75 (21%), успех «Челси» — за 5.50 (16%).
Вы удивитесь, но синие не проиграли красным в основное время в восьми последних матчах. На то, что это случится снова, котировка — 2.40.
Эксперты убеждены, что команды сыграют результативно и забьют минимум три мяча на двоих: ТБ 2.5 оценен в 1.43, ТМ 2.5 — за 2.85.
Условие «обе забьют» прошло только в одном из пяти предыдущих очных встреч между этими соперниками. Если одна или обе команды не отличатся, сыграет коэффициент 2.55. В противном случае пройдет ставка за 1.53.
10 и более ударов в створ можно оформить за 1.70, ТБ 6.5 в исполнении «Ливерпуля» — за 1.99.
Кстати, в линии ФОНБЕТ есть вариант ТБ 3.5 xG за 2.20. Правда, только в одном из 10 последних матчей с участием синих и красных ожидаемых голов было больше трех.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»
Казалось бы, «Ливерпуль» против «Челси» — сумасшедшая вывеска, которая предполагает большое количество голов. Однако соперники пробили «верх» только в одном из девяти последних матчей, а в пяти предыдущих оформили всего два гола на двоих.
Думаю, тенденция сохранится, учитывая отсутствие в обеих командах топовых игроков атаки: Салаха у хозяев и Джексона у гостей. Плюс синие на «Энфилде» наверняка выберут сильно оборонительный стиль, поэтому много голов ждать не стоит.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5