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31 января, 16:20

«Челси» четыре года не проигрывает «Ливерпулю». Время пришло?

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» 31 января 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Ливерпуль».
Фото Getty Images

31 января в 22-м туре чемпионата Англии состоится топ-матч — «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» сыграет с «Челси». Встреча начнется в 23.15 со свистком арбитра Пола Тирни, в прямом эфире в России она показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
31 янв, 23:15. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:1
Челси

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что матч завершится в пользу «Ливерпуля». На победу мерсисайдцев можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья идет за 4.75 (21%), успех «Челси» — за 5.50 (16%).

Вы удивитесь, но синие не проиграли красным в основное время в восьми последних матчах. На то, что это случится снова, котировка — 2.40.

Эксперты убеждены, что команды сыграют результативно и забьют минимум три мяча на двоих: ТБ 2.5 оценен в 1.43, ТМ 2.5 — за 2.85.

Условие «обе забьют» прошло только в одном из пяти предыдущих очных встреч между этими соперниками. Если одна или обе команды не отличатся, сыграет коэффициент 2.55. В противном случае пройдет ставка за 1.53.

10 и более ударов в створ можно оформить за 1.70, ТБ 6.5 в исполнении «Ливерпуля» — за 1.99.

Кстати, в линии ФОНБЕТ есть вариант ТБ 3.5 xG за 2.20. Правда, только в одном из 10 последних матчей с участием синих и красных ожидаемых голов было больше трех.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»

Казалось бы, «Ливерпуль» против «Челси» — сумасшедшая вывеска, которая предполагает большое количество голов. Однако соперники пробили «верх» только в одном из девяти последних матчей, а в пяти предыдущих оформили всего два гола на двоих.

Думаю, тенденция сохранится, учитывая отсутствие в обеих командах топовых игроков атаки: Салаха у хозяев и Джексона у гостей. Плюс синие на «Энфилде» наверняка выберут сильно оборонительный стиль, поэтому много голов ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.80.

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ФК Челси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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