«Челси» четыре года не проигрывает «Ливерпулю». Время пришло?

31 января в 22-м туре чемпионата Англии состоится топ-матч — «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» сыграет с «Челси». Встреча начнется в 23.15 со свистком арбитра Пола Тирни, в прямом эфире в России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что матч завершится в пользу «Ливерпуля». На победу мерсисайдцев можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья идет за 4.75 (21%), успех «Челси» — за 5.50 (16%).

Вы удивитесь, но синие не проиграли красным в основное время в восьми последних матчах. На то, что это случится снова, котировка — 2.40.

Эксперты убеждены, что команды сыграют результативно и забьют минимум три мяча на двоих: ТБ 2.5 оценен в 1.43, ТМ 2.5 — за 2.85.

Условие «обе забьют» прошло только в одном из пяти предыдущих очных встреч между этими соперниками. Если одна или обе команды не отличатся, сыграет коэффициент 2.55. В противном случае пройдет ставка за 1.53.

10 и более ударов в створ можно оформить за 1.70, ТБ 6.5 в исполнении «Ливерпуля» — за 1.99.

Кстати, в линии ФОНБЕТ есть вариант ТБ 3.5 xG за 2.20. Правда, только в одном из 10 последних матчей с участием синих и красных ожидаемых голов было больше трех.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»

Казалось бы, «Ливерпуль» против «Челси» — сумасшедшая вывеска, которая предполагает большое количество голов. Однако соперники пробили «верх» только в одном из девяти последних матчей, а в пяти предыдущих оформили всего два гола на двоих.

Думаю, тенденция сохранится, учитывая отсутствие в обеих командах топовых игроков атаки: Салаха у хозяев и Джексона у гостей. Плюс синие на «Энфилде» наверняка выберут сильно оборонительный стиль, поэтому много голов ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.80.

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