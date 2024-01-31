«Барселона» в первом матче после того, как Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона, сойдется с «Осасуной» в чемпионате Испании. Отложенная игра 20-го тура пройдет 31 января в Барселоне на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Стартовый свисток арбитра Хорхе Фигероа Васкеса прозвучит в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры видят сине-гранатовых однозначными фаворитами: выигрыш каталонцев предложен с котировкой 1.32, что составляет примерно 73% вероятности. Успех подопечных Хагобы Аррасате доступен за 9.00 (10%) — это наименее возможный исход встречи. Коэффициент на «мирный» результат — 5.50 (17%).

«Барселона» уже дважды обыграла «Осасуну» в этом сезоне — в чемпионате (2:1) и Суперкубке Испании (2:0). Вероятность того, что гости в предстоящем поединке все же не уступят, оценена в 3.40.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают преимущество хозяев:

• 2:0 — за 6.50;

• 1:0 и 3:0 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.05, обратный вариант идет за 1.77.

Комбинированная ставка на победу «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча доступны за 1.95.