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31 января, 16:15

«Барселона» — «Осасуна»: где смотреть матч ла лиги 31 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Осасуна» 31 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Ферран Торрес («Барселона»).
Фото Global Look Press

«Барселона» в первом матче после того, как Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона, сойдется с «Осасуной» в чемпионате Испании. Отложенная игра 20-го тура пройдет 31 января в Барселоне на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Стартовый свисток арбитра Хорхе Фигероа Васкеса прозвучит в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 20-й тур
30 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:0
Осасуна

Букмекеры видят сине-гранатовых однозначными фаворитами: выигрыш каталонцев предложен с котировкой 1.32, что составляет примерно 73% вероятности. Успех подопечных Хагобы Аррасате доступен за 9.00 (10%) — это наименее возможный исход встречи. Коэффициент на «мирный» результат — 5.50 (17%).

«Барселона» уже дважды обыграла «Осасуну» в этом сезоне — в чемпионате (2:1) и Суперкубке Испании (2:0). Вероятность того, что гости в предстоящем поединке все же не уступят, оценена в 3.40.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают преимущество хозяев:

• 2:0 — за 6.50;

• 1:0 и 3:0 — за 8.00.

Роберт Левандовски, &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» — «Осасуна»: прогноз на матч ла лиги 31 января 2024 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.05, обратный вариант идет за 1.77.

Комбинированная ставка на победу «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча доступны за 1.95.

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«Барселона» — «Осасуна»: прогноз на матч ла лиги 31 января 2024 года

«Челси» четыре года не проигрывает «Ливерпулю». Время пришло?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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