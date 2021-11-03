3 ноября «Ливерпуль» примет «Атлетико Мадрид» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Энфилд», начало — в 23.00. Телеканал «Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире.

Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Шансы «Ливерпуля» победить оцениваются коэффициентом 1.63 — это примерно 59% вероятности. Успех «Атлетико» доступен за 5.40 (18%), а ничья — за 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4200 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Поставить на Ф1(-1) можно за 2.13, а на Ф2(+1) — за 1.77.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.77, а ТМ 2.5 — за 2.12.

Шансы «Ливерпуля» забить два мяча или более оцениваются коэффициентом 1.70.

Уверены, что «Атлетико» отличится больше одного раза? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 3.30.

Вероятность пенальти оценивается котировкой 2.70, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:1 — коэффициент 7.30;

— 1:0 — 7.40;

— 2:1 — 7.90.