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«Реал» — «Шахтер»: коэффициенты и ставки на матч Лиги чемпионов 3 ноября

15:15
Футболисты «Реала». Фото Getty Images
Футболисты «Реала». Фото Getty Images
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3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» примет донецкий «Шахтер». Встреча между ними пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 20.45. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Анчелотти. Сделать ставку на «Реал» можно за 1.25 — это порядка 77% вероятности. Триумф «Шахтера» оценивается котировкой 13.5 (7%), а ничья идет за 6.20 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «Шахтер» можно выиграть 13 500 рублей в случае успеха донецкой команды.

Ф1(-2) доступна за 2.18, а Ф2(+2) — за 1.73.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.52, а ТМ 2.5 — за 2.55.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.03. Противоположный исход доступен с котировкой 1.79.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 4.00.

Реал — Шахтер Д

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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