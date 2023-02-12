12 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Лидсом». Матч 23-го тура чемпионата Англии пройдет на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 17.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Пол Тирни. В прямом эфире в России матч можно посмотреть на сайте Setanta Sports 1.

После декабрьского ухода Криштиану Роналду «МЮ» одержал 11 побед в 14 матчах, проиграл лишь однажды и дважды сыграл вничью. Поэтому «Юнайтед» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков. На его победу дана котировка 1.93, это примерно 52%. Ничья оценена в 3.90 (25%), а успех «Лидса» — в 4.00 (23%).

Зато ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационной виктории принесет выплату в 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.

В последних шести очных матчах команды забили друг другу 27 мячей (в среднем 4.5 гола за игру). Не удивительно, что на ТБ 3 предложены котировки 2.0. Если вы верите в большую результативность, тогда возьмите тотал больше 3.5 за 2.55.

На прошлой неделе «МЮ» и «Лидс» уже играли друг с другом в перенесенной встрече АПЛ (2:2). «Юнайтед» должен быть очень зол, ведь упустил шанс догнать «Манчестер Сити», который идет в двух очках на второй строчке чемпионата Англии.

Эксперты полагают, что команды снова обменяются голами. Котировка на это — 1.60. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.34.

Будущие соперники по два раза били пенальти в этом сезоне. На 11-метровый в этом матче котировка — 2.70. На удаление — 6.00.

Ничья хотя бы в одном тайме оценивается в 1.67.

Три наиболее вероятных счета выглядят следующим образом:

2:1 в пользу «МЮ» — 8.00:

1:0 — 9.00;

2:0 — 9.70.

Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы сыграли вничью с «лисами» на своей арене — повышенная мотивация игроков в ближайшей встрече обеспечена. Тен Хаг и его команда зачастую работают над ошибками и вряд ли допустят ошибки из предыдущей встречи — тогда они пропустили ранние голы в обоих таймах.

Несмотря на некоторую непродуктивность Вегхорста и травмы Марсьяля с Антони, атака «МЮ» работает неплохо. Например, здорово проявили себя Рэшфорд и Санчо — оба стали авторами забитых мячей на «Олд Траффорд». От них же стоит ждать существенного вклада в результат предстоящей встречи.

Вообще манкунианцы редко испытывают проблемы в играх с «Лидсом»: из пяти последних матчей в АПЛ выиграли у него трижды. Причем все победы получились крупными: 4:2, 5:1 и 6:2. Разница между командами в результативности (36:28 в пользу «красных дьяволов») и при игре в обороне (28:36 — «МЮ» снова лучше) тоже существенная. В ближайшей игре команда тен Хага докажет, что последняя ничья была стечением обстоятельств.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.65