«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 12 февраля 2023 года
12 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Лидсом». Матч 23-го тура чемпионата Англии пройдет на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 17.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Пол Тирни. В прямом эфире в России матч можно посмотреть на сайте Setanta Sports 1.
После декабрьского ухода Криштиану Роналду «МЮ» одержал 11 побед в 14 матчах, проиграл лишь однажды и дважды сыграл вничью. Поэтому «Юнайтед» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков. На его победу дана котировка 1.93, это примерно 52%. Ничья оценена в 3.90 (25%), а успех «Лидса» — в 4.00 (23%).
Зато ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационной виктории принесет выплату в 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.
В последних шести очных матчах команды забили друг другу 27 мячей (в среднем 4.5 гола за игру). Не удивительно, что на ТБ 3 предложены котировки 2.0. Если вы верите в большую результативность, тогда возьмите тотал больше 3.5 за 2.55.
На прошлой неделе «МЮ» и «Лидс» уже играли друг с другом в перенесенной встрече АПЛ (2:2). «Юнайтед» должен быть очень зол, ведь упустил шанс догнать «Манчестер Сити», который идет в двух очках на второй строчке чемпионата Англии.
Эксперты полагают, что команды снова обменяются голами. Котировка на это — 1.60. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.34.
Будущие соперники по два раза били пенальти в этом сезоне. На 11-метровый в этом матче котировка — 2.70. На удаление — 6.00.
Ничья хотя бы в одном тайме оценивается в 1.67.
Три наиболее вероятных счета выглядят следующим образом:
-
2:1 в пользу «МЮ» — 8.00:
-
1:0 — 9.00;
-
2:0 — 9.70.
Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы сыграли вничью с «лисами» на своей арене — повышенная мотивация игроков в ближайшей встрече обеспечена. Тен Хаг и его команда зачастую работают над ошибками и вряд ли допустят ошибки из предыдущей встречи — тогда они пропустили ранние голы в обоих таймах.
Несмотря на некоторую непродуктивность Вегхорста и травмы Марсьяля с Антони, атака «МЮ» работает неплохо. Например, здорово проявили себя Рэшфорд и Санчо — оба стали авторами забитых мячей на «Олд Траффорд». От них же стоит ждать существенного вклада в результат предстоящей встречи.
Вообще манкунианцы редко испытывают проблемы в играх с «Лидсом»: из пяти последних матчей в АПЛ выиграли у него трижды. Причем все победы получились крупными: 4:2, 5:1 и 6:2. Разница между командами в результативности (36:28 в пользу «красных дьяволов») и при игре в обороне (28:36 — «МЮ» снова лучше) тоже существенная. В ближайшей игре команда тен Хага докажет, что последняя ничья была стечением обстоятельств.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.65
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2