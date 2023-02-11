«Реал» — «Аль-Хиляль»: где смотреть финал клубного ЧМ 11 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
11 февраля в марокканском Рабате состоится финал клубного чемпионата мира, в котором встретятся мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль» из города Эр-Рияд. Матч пройдет в спортивном комплексе Мулая Абдуллы и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» с 21.55 мск. Главным арбитром назначен англичанин Энтони Тэйлор.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» абсолютным фаворитом. Успех команды Карло Анчелотти в основное время доступен с коэффициентом 1.28, вероятность исхода — примерно 78%. Победа «Аль-Хиляля» идет за 11.0 (6%), ничья — за 6.10 (16%).
Верите, что клуб из Саудовской Аравии не проиграет хотя бы результатам 90 минут? Вариант Х2 доступен за 4.00.
Можете подстраховать номинальных гостей или увеличить котировку на мадридцев с помощью форы:
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.51, ТМ 2.5 — в 2.55.
Эксперты не уверены, что в предстоящей игре забьют обе команды: на обмен голами коэффициент — 1.96, на противоположный исход — 1.79.
На победу европейцев в гонке до двух голов котировка — 1.40, на успех азиатской команды — за 9.10.
Эксперты считают, что в предстоящем финале должны зажечь Бензема, Винисиус и Родриго: на гол француза можно поставить за 2.00, на результативные удары бразильцев — за 2.15 и 2.30 соответственно.
Наиболее вероятный точный счет основного времени — 2:0 в пользу «Реала» за 6.50.
Успех мадридцев с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.11, триумф саудовцев — за 6.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2