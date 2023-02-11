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«Реал» — «Аль-Хиляль»: где смотреть финал клубного ЧМ 11 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КЧМ «Реал» — «Аль-Хиляль» 11 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Родриго.
Фото Global Look Press

11 февраля в марокканском Рабате состоится финал клубного чемпионата мира, в котором встретятся мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль» из города Эр-Рияд. Матч пройдет в спортивном комплексе Мулая Абдуллы и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» с 21.55 мск. Главным арбитром назначен англичанин Энтони Тэйлор.

Клубный ЧМ. Финал
11 февр, 22:00. Prince Moulay Abdellah Stadium (Рабат)
Реал
Аль-Хиляль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» абсолютным фаворитом. Успех команды Карло Анчелотти в основное время доступен с коэффициентом 1.28, вероятность исхода — примерно 78%. Победа «Аль-Хиляля» идет за 11.0 (6%), ничья — за 6.10 (16%).

Верите, что клуб из Саудовской Аравии не проиграет хотя бы результатам 90 минут? Вариант Х2 доступен за 4.00.

Можете подстраховать номинальных гостей или увеличить котировку на мадридцев с помощью форы:

  • Ф1(-1.5) идет за 1.70, Ф2(+1.5) — 2.15;

  • Ф1(-2.5) — за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.44.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.51, ТМ 2.5 — в 2.55.

Эксперты не уверены, что в предстоящей игре забьют обе команды: на обмен голами коэффициент — 1.96, на противоположный исход — 1.79.

На победу европейцев в гонке до двух голов котировка — 1.40, на успех азиатской команды — за 9.10.

Эксперты считают, что в предстоящем финале должны зажечь Бензема, Винисиус и Родриго: на гол француза можно поставить за 2.00, на результативные удары бразильцев — за 2.15 и 2.30 соответственно.

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Наиболее вероятный точный счет основного времени — 2:0 в пользу «Реала» за 6.50.

Успех мадридцев с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.11, триумф саудовцев — за 6.70.

ФК Аль-Хиляль
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
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