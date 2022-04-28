28 апреля в первом матче полуфинала Лиги Европы «Лейпциг» дома примет «Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 (мск) на стадионе «Ред Булл Арена», трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Начало эфира — в 21.45 (мск).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают немецкую команду безоговорочным фаворитом: на успех «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом 1.37, это примерно 73% вероятности. У «Рейнджерс» шансы минимальные, их победа идет за 9.20 (10%). Ничья чуть более вероятна и доступна за 5.10 (17%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Если считаете, что боевой настрой «Рейнджерс» поможет ему не проиграть, поставить на это можно за 3.30.

В матч, где есть настолько очевидный фаворит, необходимо добавить интриги. Поможет в этом ставка на фору: Ф1(-1) доступна за 1.57, а Ф1(-1.5) — за 2.02.

«Лейпциг» периодически пробивает тотал (в последнее время — в 50% игр), а вот парни из Глазго делают это регулярно. Уверены, что шотландцы поспособствуют большому количеству голов в игре? Есть ТБ 2.5 за 1.73.

В последних десяти официальных матчах на двоих команды в 60% случаев оформляли «обе забьют». На то, что «Лейпциг» и «Рейнджерс» не покинут поле без гола по итогам очного матча, можно поставить за 2.04.

Аналитики компании считают наиболее вероятными следующие три исхода:

• 2:0 - за коэффициент 6.20;

• 1:0 - за 6.70;

• 2:1 - за 8.20.