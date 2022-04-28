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«Лейпциг» — «Рейнджерс»: где смотреть матч Лиги Европы 28 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Лейпциг» — «Рейнджерс» 28 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско на тренировке перед полуфиналом.
Фото Global Look Press

28 апреля в первом матче полуфинала Лиги Европы «Лейпциг» дома примет «Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 (мск) на стадионе «Ред Булл Арена», трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Начало эфира — в 21.45 (мск).

Лига Европы. 1/2 финала
28 апр, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Рейнджерс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают немецкую команду безоговорочным фаворитом: на успех «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом 1.37, это примерно 73% вероятности. У «Рейнджерс» шансы минимальные, их победа идет за 9.20 (10%). Ничья чуть более вероятна и доступна за 5.10 (17%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Если считаете, что боевой настрой «Рейнджерс» поможет ему не проиграть, поставить на это можно за 3.30.

В матч, где есть настолько очевидный фаворит, необходимо добавить интриги. Поможет в этом ставка на фору: Ф1(-1) доступна за 1.57, а Ф1(-1.5) — за 2.02.

Доменико Тедеско, главный тренер &laquo;Лейпцига&raquo;. «Лейпциг» — «Рейнджерс»: фанаты «Спартака» снова всплакнут из-за потери топ-тренера?

«Лейпциг» периодически пробивает тотал (в последнее время — в 50% игр), а вот парни из Глазго делают это регулярно. Уверены, что шотландцы поспособствуют большому количеству голов в игре? Есть ТБ 2.5 за 1.73.

В последних десяти официальных матчах на двоих команды в 60% случаев оформляли «обе забьют». На то, что «Лейпциг» и «Рейнджерс» не покинут поле без гола по итогам очного матча, можно поставить за 2.04.

Аналитики компании считают наиболее вероятными следующие три исхода:

• 2:0 - за коэффициент 6.20;

• 1:0 - за 6.70;

• 2:1 - за 8.20.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
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«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: где смотреть матч Лиги Европы 28 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Крылья Советов

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 14 1 4
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 21 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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