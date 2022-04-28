«Лейпциг» — «Рейнджерс»: где смотреть матч Лиги Европы 28 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
28 апреля в первом матче полуфинала Лиги Европы «Лейпциг» дома примет «Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 (мск) на стадионе «Ред Булл Арена», трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Начало эфира — в 21.45 (мск).
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают немецкую команду безоговорочным фаворитом: на успех «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом 1.37, это примерно 73% вероятности. У «Рейнджерс» шансы минимальные, их победа идет за 9.20 (10%). Ничья чуть более вероятна и доступна за 5.10 (17%).
При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.
Если считаете, что боевой настрой «Рейнджерс» поможет ему не проиграть, поставить на это можно за 3.30.
В матч, где есть настолько очевидный фаворит, необходимо добавить интриги. Поможет в этом ставка на фору: Ф1(-1) доступна за 1.57, а Ф1(-1.5) — за 2.02.
«Лейпциг» периодически пробивает тотал (в последнее время — в 50% игр), а вот парни из Глазго делают это регулярно. Уверены, что шотландцы поспособствуют большому количеству голов в игре? Есть ТБ 2.5 за 1.73.
В последних десяти официальных матчах на двоих команды в 60% случаев оформляли «обе забьют». На то, что «Лейпциг» и «Рейнджерс» не покинут поле без гола по итогам очного матча, можно поставить за 2.04.
Аналитики компании считают наиболее вероятными следующие три исхода:
• 2:0 - за коэффициент 6.20;
• 1:0 - за 6.70;
• 2:1 - за 8.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0