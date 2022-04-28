28 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги Европы «Вест Хэм» сыграет с «Айнтрахтом». Встреча начнется в 22.00 мск на Олимпийском стадионе в Лондоне, транслировать ее будет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают англичан фаворитами встречи: коэффициент на победу «Вест Хэма» — 1.93, это 51% вероятности. Ничью можно взять за 3.80 (26%), менее вероятен триумф «Айнтрахта» — он оценен котировкой 3.90 (23%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в случае успешного исхода выплата составит 3 800 рублей.

Если считаете, что «Айнтрахт» воодушевился победой над «Барселоной» и создаст проблемы «Вест Хэму», можете поставить на то, что немцы не проиграют, за 1.93.

Обе команды крайне редко пробивают тотал (лишь в трех из десяти последних встреч), поэтому можно смело брать ТМ 2.5 за 1.93.

Ставка на «обе забьют» в случае с «Вест Хэмом» проходила в половине из последних десяти матчей, у «Айнтрахта» — в 70% встреч. Логично представить, что нулей на табло не будет, котировка — 1.82.

Хотите угадать победителя, но желаете обезопасить себя? Можно поставить на хозяев с форой (0) за 1.44 или с той же форой на гостей, но за 2.90. В случае ничьей сумма вернется на счет.

Аналитики компании считают три следующих результата наиболее вероятными:

• 1:1 - за коэффициент 6.60;

• 1:0 - за 7.00;

• 2:1 - за 8.20.