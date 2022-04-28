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«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: где смотреть матч Лиги Европы 28 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Вест Хэм» — «Айнтрахт» 28 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Деклан Райс против «Лиона».
Фото Global Look Press

28 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги Европы «Вест Хэм» сыграет с «Айнтрахтом». Встреча начнется в 22.00 мск на Олимпийском стадионе в Лондоне, транслировать ее будет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45 мск.

Лига Европы. 1/2 финала
28 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Айнтрахт Ф

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают англичан фаворитами встречи: коэффициент на победу «Вест Хэма» — 1.93, это 51% вероятности. Ничью можно взять за 3.80 (26%), менее вероятен триумф «Айнтрахта» — он оценен котировкой 3.90 (23%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в случае успешного исхода выплата составит 3 800 рублей.

Если считаете, что «Айнтрахт» воодушевился победой над «Барселоной» и создаст проблемы «Вест Хэму», можете поставить на то, что немцы не проиграют, за 1.93.

Обе команды крайне редко пробивают тотал (лишь в трех из десяти последних встреч), поэтому можно смело брать ТМ 2.5 за 1.93.

Деклан Райс (&laquo;Вест Хэм&raquo;). «Вест Хэм» — «Айнтрахт»: команда Мойеса остановит обидчика «Барселоны»?

Ставка на «обе забьют» в случае с «Вест Хэмом» проходила в половине из последних десяти матчей, у «Айнтрахта» — в 70% встреч. Логично представить, что нулей на табло не будет, котировка — 1.82.

Хотите угадать победителя, но желаете обезопасить себя? Можно поставить на хозяев с форой (0) за 1.44 или с той же форой на гостей, но за 2.90. В случае ничьей сумма вернется на счет.

Аналитики компании считают три следующих результата наиболее вероятными:

• 1:1 - за коэффициент 6.60;

• 1:0 - за 7.00;

• 2:1 - за 8.20.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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«Лейпциг» — «Рейнджерс»: прогноз на матч Лиги Европы 28 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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