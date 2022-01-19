«Лестер» — «Тоттенхэм»: где смотреть матч АПЛ 19 января

19 января в перенесенной встрече 17-го тура АПЛ сыграют между собой «Лестер» и «Тоттенхэм». Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кингс Пауэр» и начнется в 22.30. Трансляцию покажет интернет-сервис Okko.

Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Тоттенхэм». На успех команды из Лондона можно поставить с котировкой 2.44 — это примерно 41% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (28%), а победа «Лестера» есть в линии за 3.10 (31%).

Ф1(+1) идет за 1.30, а Ф2(-1) — за 3.50.

При ставке в 1000 рублей на победу «Лестера» потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Ставку «Лестер» не проиграет» можно взять за 1.60.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 6.00. Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.88. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 1.88.