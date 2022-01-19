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Сегодня, 15:15

«Лестер» — «Тоттенхэм»: где смотреть матч АПЛ 19 января

Матвей Леонов
Футболисты «Тоттенхэма».
Фото Getty Images

19 января в перенесенной встрече 17-го тура АПЛ сыграют между собой «Лестер» и «Тоттенхэм». Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кингс Пауэр» и начнется в 22.30. Трансляцию покажет интернет-сервис Okko.

Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Тоттенхэм». На успех команды из Лондона можно поставить с котировкой 2.44 — это примерно 41% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (28%), а победа «Лестера» есть в линии за 3.10 (31%).

Ф1(+1) идет за 1.30, а Ф2(-1) — за 3.50.

При ставке в 1000 рублей на победу «Лестера» потенциальная выплата составит 3100 рублей.

 
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Ставку «Лестер» не проиграет» можно взять за 1.60.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 6.00. Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.88. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 1.88.

  • ТБ 3.5 — 3.10;

  • Обе забьют: да — 1.72;

  • Точный счет: 2:2 — 15.5.

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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Краснодар

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Динамо

 5
И К Ж
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