«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч АПЛ 19 января

19 января в перенесенном матче 17-го тура АПЛ «Брентфорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «МЮ». На успех команды можно поставить с котировкой 1.87 — это примерно 51% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Брентфорда» есть в линии за 4.70 (21%).

Ф1(+1.5) идет за 1.33, а Ф2(-1.5) — за 3.10.

При ставке в 1000 рублей на победу «Брентфорда» потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Ставка «Брентфорд» не проиграет» есть в линии за 2.00.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 6.00. Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.98. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.