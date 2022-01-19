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Сегодня, 13:15

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч АПЛ 19 января

Егор Сергеев
Футболисты «Манчестер Юнайтед».
Фото Getty Images

19 января в перенесенном матче 17-го тура АПЛ «Брентфорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «МЮ». На успех команды можно поставить с котировкой 1.87 — это примерно 51% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Брентфорда» есть в линии за 4.70 (21%).

Ф1(+1.5) идет за 1.33, а Ф2(-1.5) — за 3.10.

 
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При ставке в 1000 рублей на победу «Брентфорда» потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Ставка «Брентфорд» не проиграет» есть в линии за 2.00.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 6.00. Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.98. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.

  • ТМ 0.5 — 12.0;

  • обе забьют: нет — 1.90;

  • точный счет: 0:4 — 20.0.

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ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Динамо

 5
И К Ж
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 10 1 2
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