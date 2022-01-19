«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 20 января

20 января в ответном полуфинале Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», начало — в 22.45. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает гостей фаворитами встречи. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно за 2.02 — это около 48% вероятности. Успех «Арсенала» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ливерпуля» можно выиграть 2020 рублей в случае успеха команды Клоппа.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

Ф1(0) идет за 2.75 , а Ф2(0) — за 1.49 ;

Ф1(+1) идет за 1.46 , а Ф2(-1) — за 2.75 ;

Ф1(+1.5) идет за 1.31 , а Ф2(-1.5) — за 3.50 ;

Ф1(-1) идет за 6.50, а Ф2(+1) — за 1.11.

В четырех из пяти последних очных встреч команд на поле «Арсенала» было забито минимум три мяча. Поставить на тотал больше 2.5 можно за 1.81.

«Арсенал» отличился всего раз за последние три матча во всех турнирах, а «Ливерпуль» пропустил больше гола в одной из пяти предыдущих встреч в разных соревнованиях. Сумеют ли «канониры» удивить оборону соперника? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.80.

«Ливерпуль» отличился больше одного раза в 14 из 16 гостевых матчей сезона с учетом всех турниров. Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 1.90.

В четырех из восьми прошлых встреч между соперниками на территории «Арсенала» фиксировалось обоюдное взятие ворот. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.71.

Аналитики легальной букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.80.