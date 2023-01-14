«Лечче» — «Милан»: прогноз на матч серии А 14 января 2023 года
14 января в чемпионате Италии один из лидеров «Милан» сыграет с занимающим место в середине таблицы «Лечче». Встреча состоится на стадионе «Виа дель Маре» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Даниэле Орсато.
«Милан» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу россонери коэффициент — 1.67, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Лечче» — за 5.70 (15%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.
Вариант «Лечче» не проиграет» идет за 2.30. Команда Марко Барони не уступает в серии А уже пять матчей кряду.
На тотал больше 2.5 гола котировка — 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.
«Милан» в этом сезоне забивает без малого два мяча за игру: ИТБ2 (1.5) доступен за 1.81, ИТМ2 (1.5) — за 2.00. Хотя бы один точный удар игроков «Лечче» оценен в 1.65.
На победу россонери хотя бы в одном тайме коэффициент скромный — 1.35, а вот на желто-красных он — 3.00.
Наиболее вероятный точный счет — минимальная победа «Милана» 1:0 за 6.10.
Прогноз и ставка на матч «Лечче» — «Милан»
«Милан» потерпел две неудачи подряд: сначала упустил победу в игре чемпионата с «Ромой», ведя 2:0 к 87-й минуте, а затем в дополнительное время вылетел из Кубка Италии от «Торино» (0:1). Команде Стефано Пиоли явно нужно подумать над происходящим и стать более сконцентрированными, иначе потягаться с «Наполи» так и не получится.
Встреча с «Лечче» — неплохая возможность перезагрузиться и начать все заново на этом небольшом отрезке. Хотя соперник на подъеме: выиграл три из пяти последних матчей, а два других свел вничью. Однако заряженности на результат и разницы в классе «Милану» должно хватить, чтобы увезти со стадиона «паприканцев» три очка.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2