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«Лечче» — «Милан»: прогноз на матч серии А 14 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Лечче» — «Милан» 14 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Браим Диас.
Фото Global Look Press

14 января в чемпионате Италии один из лидеров «Милан» сыграет с занимающим место в середине таблицы «Лечче». Встреча состоится на стадионе «Виа дель Маре» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Даниэле Орсато.

Италия. Серия А. 18-й тур
14 янв, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Милан

«Милан» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу россонери коэффициент — 1.67, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Лечче» — за 5.70 (15%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.

Вариант «Лечче» не проиграет» идет за 2.30. Команда Марко Барони не уступает в серии А уже пять матчей кряду.

На тотал больше 2.5 гола котировка — 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.

«Милан» в этом сезоне забивает без малого два мяча за игру: ИТБ2 (1.5) доступен за 1.81, ИТМ2 (1.5) — за 2.00. Хотя бы один точный удар игроков «Лечче» оценен в 1.65.

На победу россонери хотя бы в одном тайме коэффициент скромный — 1.35, а вот на желто-красных он — 3.00.

Наиболее вероятный точный счет — минимальная победа «Милана» 1:0 за 6.10.

 
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Прогноз и ставка на матч «Лечче» — «Милан»

«Милан» потерпел две неудачи подряд: сначала упустил победу в игре чемпионата с «Ромой», ведя 2:0 к 87-й минуте, а затем в дополнительное время вылетел из Кубка Италии от «Торино» (0:1). Команде Стефано Пиоли явно нужно подумать над происходящим и стать более сконцентрированными, иначе потягаться с «Наполи» так и не получится.

Встреча с «Лечче» — неплохая возможность перезагрузиться и начать все заново на этом небольшом отрезке. Хотя соперник на подъеме: выиграл три из пяти последних матчей, а два других свел вничью. Однако заряженности на результат и разницы в классе «Милану» должно хватить, чтобы увезти со стадиона «паприканцев» три очка.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.67.

 

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лечче
ФК Милан
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«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 14 января 2023 года
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

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 14
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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
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Спартак

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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