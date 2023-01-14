«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 14 января 2023 года
В 20-м туре АПЛ встретятся соседи по турнирной таблице — «Брайтон» и «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Фалмер», главный арбитр Даррен Ингланд даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. В России не транслируют игры чемпионата Англии.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами матча: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 2.22, что составляет примерно 44% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.10 (31%), ничья доступна с котировкой 3.80 (25%).
Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3800 рублей.
Команды встречались в этом сезоне в первом круге: на «Энфилде» «Брайтон» вырвал ничью 2:2, сравняв счет на 83-й минуте. Думаете, что команда Роберто Де Дзерби снова не уступит фавориту? Этот рынок предложен за 1.71.
Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес «Ливерпуля»:
• ничья 1:1 идет за 7.20;
• победа гостей 2:1 — за 8.50;
• успех красных 1:0 — за 9.90.
Аналитики верят в еще одно результативное противостояние «Брайтона» и «Ливерпуля»: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.33. Обе команды немало забивают и входят в топ-6 АПЛ по результативности.
Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 1.55, «обе забьют — нет» идет за 2.45.
Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» 14 января 2023 года
«Чайки» в этом сезоне показывают неплохую игру и идут в чемпионате восьмыми, отрыв от седьмой строчки, где расположился как раз «Ливерпуль», — лишь одно очко. Также «Брайтон» в этом сезоне уже несколько раз отбирал очки у топ-клубов: обыгрывал «МЮ» (2:1) и «Челси» (4:1), играл вничью с командой Юргена Клоппа (3:3). Подопечные Де Дзерби — одни из самых неудобных середняков в лиге.
Мерсисайдцы же нередко теряют очки в матчах с командами ниже классом, например, в прошлом туре влетели «Брентфорду» (1:3), и вообще проводят слабый сезон. А к матчу с «Брайтоном» красные подошли на серии из двух игр без побед во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: «Брайтон» не проиграет за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2