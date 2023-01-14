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«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 14 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» 14 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Дарвин Нуньес («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

В 20-м туре АПЛ встретятся соседи по турнирной таблице — «Брайтон» и «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Фалмер», главный арбитр Даррен Ингланд даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. В России не транслируют игры чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами матча: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 2.22, что составляет примерно 44% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.10 (31%), ничья доступна с котировкой 3.80 (25%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3800 рублей.

Команды встречались в этом сезоне в первом круге: на «Энфилде» «Брайтон» вырвал ничью 2:2, сравняв счет на 83-й минуте. Думаете, что команда Роберто Де Дзерби снова не уступит фавориту? Этот рынок предложен за 1.71.

Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес «Ливерпуля»:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа гостей 2:1 — за 8.50;

• успех красных 1:0 — за 9.90.

Аналитики верят в еще одно результативное противостояние «Брайтона» и «Ливерпуля»: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.33. Обе команды немало забивают и входят в топ-6 АПЛ по результативности.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 1.55, «обе забьют — нет» идет за 2.45.

Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и&nbsp;Харви Эллиотт. «Брайтон» — «Ливерпуль»: Салах рассчитывает на помощь Нуньеса и Гакпо

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» 14 января 2023 года

«Чайки» в этом сезоне показывают неплохую игру и идут в чемпионате восьмыми, отрыв от седьмой строчки, где расположился как раз «Ливерпуль», — лишь одно очко. Также «Брайтон» в этом сезоне уже несколько раз отбирал очки у топ-клубов: обыгрывал «МЮ» (2:1) и «Челси» (4:1), играл вничью с командой Юргена Клоппа (3:3). Подопечные Де Дзерби — одни из самых неудобных середняков в лиге.

Мерсисайдцы же нередко теряют очки в матчах с командами ниже классом, например, в прошлом туре влетели «Брентфорду» (1:3), и вообще проводят слабый сезон. А к матчу с «Брайтоном» красные подошли на серии из двух игр без побед во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «Брайтон» не проиграет за 1.71.

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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 14 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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