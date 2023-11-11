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«Лада» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Лада» — «Спартак» 11 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Андрей Кареев.
Фото Официальный сайт ХК «Спартак»

11 ноября в стартовом матче дня КХЛ «Лада» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет в Тольятти на «Лада Арене» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире с 14.20 мск она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

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«Спартак» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что примерно 53% вероятности исхода. Триумф «Лады» доступен за 3.52 (28%), ничья — за 4.16 (19%).

Вариант 1Х предложен за 1.86. Правда, в последних двух очных играх тольяттинцы проиграли по итогам трех периодов.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.60, ТМ 4.5 — в 2.24.

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Если «Лада» забьет дважды, сыграет коэффициент 1.45. Если «Спартак» отличится трижды, тогда сработает котировка 1.68.

Выигрыш хозяев с учетом ОТ и буллитов можно оформить за 2.48, гостей — за 1.53.

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«Зенит» — «Краснодар»: Нагучев считает, что команда Семака перехватит лидерство в таблице
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
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