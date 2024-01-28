Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Лацио» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 28 января 2024 года

Прогноз на матч серии А «Лацио» — «Наполи» 28 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Лацио» — «Наполи».
Фото Global Look Press

28 января в 22-м туре серии А «Наполи» приедет в гости к «Лацио». Встреча состоится в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции в 19.55 мск. Команды рассудит арбитр Даниэле Орсато.

Италия. Серия А. 22-й тур
28 янв, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Наполи

«Лацио» — фаворит игры. Аналитики считают, что хозяева победят с вероятностью 42%, и дают на это событие коэффициент 2.30. В успех «Наполи» верят немного меньше — 3.41 (28%). Даже ничья в основное время идет за меньшие 3.16 (30%).

Адзурри уступили в четырех подряд выездах в серии А. Верите, что они сломают негативный тренд? Поставить на непоражение команды Вальтера Мадзарри можно за 1.66.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.60. Обмен голами предложен за 2.00, обратный рынок — за 1.78.

Самый вероятный счет, по версии экспертов, — ничья 1:1 за 6.02.

Юрген Клопп&nbsp;&mdash; главный тренер &laquo;Ливерпуля&raquo;. Кто возглавит «Ливерпуль» после Клоппа? Наиболее вероятный кандидат рулит командой-сенсацией

Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Наполи»

Игры римлян в последние недели складываются сухо — «верх» по голам не пробили восемь из 11 поединков «Лацио» в чемпионате Италии. А в разборках с участием парней Маурицио Сарри на Олимпийском стадионе в Риме одна из команд (или даже обе) не отличилась в пяти из шести недавних встреч. Чаще всего, это были гости, потому что «Лацио» при родных фанатах не уступил в восьми из девяти матчей серии А — победил в шести из них.

В то же время неаполитанцы слили четыре выезда подряд, а в целом не выиграли в пяти из семи туров. Коллектив Мадзарри выглядит клиентом римлян, потому что проиграл всухую три визита к соперникам подряд. Но не стоит забывать, что «Наполи» — действующий чемпион, поэтому обязательно даст бой. Так что можно сыграть на победу или ничью римлян и небольшое количество точных выстрелов.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.02.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Наполи
Серия А
0
Читайте также
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказали о случившемся
На журналистку «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой
В ФРГ около 100 тыс. человек вышли на акцию против правого экстремизма
Популярное видео
Шакир Мухамадуллин сыграл первый матч за «Сан-Хосе»
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Металлург» и «Торпедо» вышли в плей-офф КХЛ
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров vs Маккиннон, что с Ничушкиным, суперскандал в Канаде
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Покер Цыплакова обеспечил «Спартаку» место в кубковой восьмерке
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Марсель» — «Монако»: прогноз на матч лиги 1 27 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости