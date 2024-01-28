28 января в 22-м туре серии А «Наполи» приедет в гости к «Лацио». Встреча состоится в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции в 19.55 мск. Команды рассудит арбитр Даниэле Орсато.

«Лацио» — фаворит игры. Аналитики считают, что хозяева победят с вероятностью 42%, и дают на это событие коэффициент 2.30. В успех «Наполи» верят немного меньше — 3.41 (28%). Даже ничья в основное время идет за меньшие 3.16 (30%).

Адзурри уступили в четырех подряд выездах в серии А. Верите, что они сломают негативный тренд? Поставить на непоражение команды Вальтера Мадзарри можно за 1.66.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.60. Обмен голами предложен за 2.00, обратный рынок — за 1.78.

Самый вероятный счет, по версии экспертов, — ничья 1:1 за 6.02.

Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Наполи»

Игры римлян в последние недели складываются сухо — «верх» по голам не пробили восемь из 11 поединков «Лацио» в чемпионате Италии. А в разборках с участием парней Маурицио Сарри на Олимпийском стадионе в Риме одна из команд (или даже обе) не отличилась в пяти из шести недавних встреч. Чаще всего, это были гости, потому что «Лацио» при родных фанатах не уступил в восьми из девяти матчей серии А — победил в шести из них.

В то же время неаполитанцы слили четыре выезда подряд, а в целом не выиграли в пяти из семи туров. Коллектив Мадзарри выглядит клиентом римлян, потому что проиграл всухую три визита к соперникам подряд. Но не стоит забывать, что «Наполи» — действующий чемпион, поэтому обязательно даст бой. Так что можно сыграть на победу или ничью римлян и небольшое количество точных выстрелов.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.02.