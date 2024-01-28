28 января «Лацио» на своем поле примет «Наполи». Поединок 21-го тура чемпионата Италии состоится в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 19.55 мск. Встречу обслужит арбитр Даниэле Орсато.

«Лацио» — небольшой фаворит встречи, по мнению аналитиков. На успех римлян предлагают поставить с коэффициентом 2.30, это приблизительно 42% вероятности результата. Ничья идет за 3.16 (30%), триумф гостей — за 3.41 (28%).

«Наполи» проиграл в четырех подряд выездах в серии А. Верите, что действующие чемпионы Италии сломают негативный тренд? Поставить на непоражение коллектива Вальтера Мадзарри можно за 1.66.

Взять победу на «Лацио» с форой (0) можно за 1.59.

Также вы можете сыграть на первый гол в исполнении одной из команд. Котировка на хозяев — 1.88, на гостей — 2.38. Нули на табло идут за 6.05.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.60. Обмен меткими выстрелами предложен за 2.00, обратный рынок — за 1.78.

Самый вероятный счет, по версии специалистов, — ничья 1:1 за 6.02.