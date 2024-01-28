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«Лацио» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 28 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лацио» — «Наполи» 28 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Лацио» — «Наполи».
Фото Global Look Press

28 января «Лацио» на своем поле примет «Наполи». Поединок 21-го тура чемпионата Италии состоится в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 19.55 мск. Встречу обслужит арбитр Даниэле Орсато.

Италия. Серия А. 22-й тур
28 янв, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Наполи

«Лацио» — небольшой фаворит встречи, по мнению аналитиков. На успех римлян предлагают поставить с коэффициентом 2.30, это приблизительно 42% вероятности результата. Ничья идет за 3.16 (30%), триумф гостей — за 3.41 (28%).

«Наполи» проиграл в четырех подряд выездах в серии А. Верите, что действующие чемпионы Италии сломают негативный тренд? Поставить на непоражение коллектива Вальтера Мадзарри можно за 1.66.

Взять победу на «Лацио» с форой (0) можно за 1.59.

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Также вы можете сыграть на первый гол в исполнении одной из команд. Котировка на хозяев — 1.88, на гостей — 2.38. Нули на табло идут за 6.05.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.60. Обмен меткими выстрелами предложен за 2.00, обратный рынок — за 1.78.

Самый вероятный счет, по версии специалистов, — ничья 1:1 за 6.02.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Наполи
Серия А
0
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«Фиорентина» — «Интер»: прогноз на матч серии А 28 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Спартак

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 6
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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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