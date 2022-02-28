28 февраля в 19-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин». Матч между ними состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Команда Сергея Семака — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.29 — это примерно 75% вероятности. Успех «Рубина» доступен за 10.5 (9%), а ничья в матче — за 6.00 (16%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 6000 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

Ф1(-1.5) идет за 1.87 , а Ф2(+1.5) — за 2.00 ;

Ф1(-2) идет за 2.42 , а Ф2(+2) — за 1.56 ;

Ф1(-2.5) идет за 3.10, а Ф2(+2.5) — за 1.37.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.57, а ТМ 2.5 — за 2.40.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.96. Обратный исход доступен за 1.84.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 6.40.