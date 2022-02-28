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Сегодня, 11:15

«Зенит» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 28 февраля

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Рубин»
Егор Сергеев
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

28 февраля в 19-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин». Матч между ними состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
28 февр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Рубин

Команда Сергея Семака — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.29 — это примерно 75% вероятности. Успех «Рубина» доступен за 10.5 (9%), а ничья в матче — за 6.00 (16%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 6000 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

  • Ф1(-1.5) идет за 1.87, а Ф2(+1.5) — за 2.00;

  • Ф1(-2) идет за 2.42, а Ф2(+2) — за 1.56;

  • Ф1(-2.5) идет за 3.10, а Ф2(+2.5) — за 1.37.

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Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.57, а ТМ 2.5 — за 2.40.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.96. Обратный исход доступен за 1.84.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 6.40.

Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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«Лацио» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 27 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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