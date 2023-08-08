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«Спартак» — «Нижний Новгород»: москвичей ждет первая неудача в сезоне?

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Нижний Новгород» 8 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Хесус Медина.
Фото Global Look Press

8 августа московский «Спартак» во втором туре Кубка России сыграет с «Нижним Новгородом». Игра пройдет в столице на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 20.30 мск. Обслужит встречу арбитр Сергей Цыганок.

Кубок России. Группа D
08 авг, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании Olimpbet закономерно отдали предпочтение «Спартаку». На победу красно-белых по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — приблизительно 62%. Ничья идет за 4.41 (22%), триумф «НН» — за 5.75 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в размере 4410 рублей.

История встреч этих команд не слишком широка — они провели всего четыре игры. Причем нижегородцы еще не проигрывали в Москве. На Х2 котировка — 2.43.

На три и более мяча в матче можно поставить за 1.72, на ТМ 2.5 — за 2.14.

Считаете, что «Спартак» забьет минимум дважды в шестом матче подряд? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.62, ИТМ1 (1.5) — в 2.30.

Эксперты считают, что наибольшая вероятность увидеть гол в заключительные 15 минут игры — 1.83. Наименьшая — в стартовую пятнадцатиминутку (2.92).

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. Этим летом «быки» уже затоптали «Динамо» в РПЛ. Повторит ли «Краснодар» такой трюк в Кубке России?

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Нижний Новгород»

«Спартак» идет без потерь в начале сезона — выиграл четыре матча из четырех с общим счетом 11:5. В последнем туре москвичи вообще разошлись и забили четыре мяча в ворота «Рубина» (4:1). «Нижний» же пока нездоров: на счету команды всего один гол и вымученная в серии пенальти победа над «Динамо» в Кубке России.

После успеха в Краснодаре красно-белые могли бы сбавить обороты, но победа в ближайшей встрече с «НН» позволит Абаскалю и компании на 80% гарантировать себе место в плей-офф. Учитывая силу остальных соперников, отметим, что три очка — необходимость для «Спартака», а слабость гостей позволит взять их без каких-либо проблем.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.92.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
7
2
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«Рубин» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России 8 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
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Федор Чалов

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Зенит

 3
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Локомотив

 3
П
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Крылья Советов

 3
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 2
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Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Пари Нижний Новгород

 2 1 0
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 2 1 0
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