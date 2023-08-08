«Спартак» — «Нижний Новгород»: москвичей ждет первая неудача в сезоне?
8 августа московский «Спартак» во втором туре Кубка России сыграет с «Нижним Новгородом». Игра пройдет в столице на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 20.30 мск. Обслужит встречу арбитр Сергей Цыганок.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet закономерно отдали предпочтение «Спартаку». На победу красно-белых по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — приблизительно 62%. Ничья идет за 4.41 (22%), триумф «НН» — за 5.75 (16%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в размере 4410 рублей.
История встреч этих команд не слишком широка — они провели всего четыре игры. Причем нижегородцы еще не проигрывали в Москве. На Х2 котировка — 2.43.
На три и более мяча в матче можно поставить за 1.72, на ТМ 2.5 — за 2.14.
Считаете, что «Спартак» забьет минимум дважды в шестом матче подряд? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.62, ИТМ1 (1.5) — в 2.30.
Эксперты считают, что наибольшая вероятность увидеть гол в заключительные 15 минут игры — 1.83. Наименьшая — в стартовую пятнадцатиминутку (2.92).
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Нижний Новгород»
«Спартак» идет без потерь в начале сезона — выиграл четыре матча из четырех с общим счетом 11:5. В последнем туре москвичи вообще разошлись и забили четыре мяча в ворота «Рубина» (4:1). «Нижний» же пока нездоров: на счету команды всего один гол и вымученная в серии пенальти победа над «Динамо» в Кубке России.
После успеха в Краснодаре красно-белые могли бы сбавить обороты, но победа в ближайшей встрече с «НН» позволит Абаскалю и компании на 80% гарантировать себе место в плей-офф. Учитывая силу остальных соперников, отметим, что три очка — необходимость для «Спартака», а слабость гостей позволит взять их без каких-либо проблем.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0