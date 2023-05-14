«Крылья Советов» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 14 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
14 мая в Самаре состоится матч 27-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом». Встреча команд пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитом встречи «Крылья Советов». На победу самарцев можно поставить за 2.09, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.73 (25%), успех «Локомотива» — за 3.48 (28%).
Ставка в 1000 рублей на железнодорожников в случае их триумфа принесет выплату в 3480 рублей, а чистая прибыль составит 2480 рублей.
Вариант «гости не проиграют» идет за сочные 1.78. К слову, «Локо» уступил только один раз в последних десяти матчах.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.25.
«Крылья Советов» обменялись голами с соперниками в четырех предыдущих встречах во всех турнирах. Условие «обе забьют» доступно за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.34.
Победа «Локомотива» по ударам в створ оценена в 2.36, самарцев — в 1.85, ничья — в 7.40.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.60.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6