14 мая в Самаре состоится матч 27-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом». Встреча команд пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитом встречи «Крылья Советов». На победу самарцев можно поставить за 2.09, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.73 (25%), успех «Локомотива» — за 3.48 (28%).

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Вариант «гости не проиграют» идет за сочные 1.78. К слову, «Локо» уступил только один раз в последних десяти матчах.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.25.

«Крылья Советов» обменялись голами с соперниками в четырех предыдущих встречах во всех турнирах. Условие «обе забьют» доступно за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.34.

Победа «Локомотива» по ударам в створ оценена в 2.36, самарцев — в 1.85, ничья — в 7.40.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.60.

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