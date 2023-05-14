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«Крылья Советов» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 14 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 14 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Максим Глушенков.
Фото Global Look Press

14 мая в Самаре состоится матч 27-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом». Встреча команд пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
14 мая, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Локомотив

Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитом встречи «Крылья Советов». На победу самарцев можно поставить за 2.09, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.73 (25%), успех «Локомотива» — за 3.48 (28%).

Ставка в 1000 рублей на железнодорожников в случае их триумфа принесет выплату в 3480 рублей, а чистая прибыль составит 2480 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет за сочные 1.78. К слову, «Локо» уступил только один раз в последних десяти матчах.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.25.

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«Крылья Советов» обменялись голами с соперниками в четырех предыдущих встречах во всех турнирах. Условие «обе забьют» доступно за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.34.

Победа «Локомотива» по ударам в створ оценена в 2.36, самарцев — в 1.85, ничья — в 7.40.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.60.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
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