«Арсенал» — «Брайтон»: Эдегор, Жезус и Макаллистер продолжат голевое безумие АПЛ
Самая яркая вывеска 36-го тура АПЛ — заруба «Арсенала» и «Брайтона», второй и седьмой команд чемпионата. Игра состоится 14 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Главный арбитр Эндрю Мэдли даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают английскую премьер-лигу.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 14 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их триумф можно с коэффициентом 1.78, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 4.29 (23%). Даже на ничью идет чуть меньшая котировка — 4.19 (22%).
«Чайки» проводят сильный сезон: сыграли только 33 тура (меньше всех в топ-10), но занимают седьмое место и продолжают борьбу за еврокубки. Также «Брайтон» — не самый удобный оппонент для «Арсенала»: лондонцы обыграли коллектив с побережья Ла-Манша лишь трижды за последние 10 встреч во всех соревнованиях. Поставить на непоражение гостей можно за 2.11.
Наиболее вероятные, по мнению букмекеров, итоги поединка выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.75;
• победа хозяев 2:1 — за 8.25;
• успехи 1:0 и 2:0 — за 10.0.
Соперники входят в топ-5 АПЛ по забитым мячам, поэтому аналитики предвкушают результативный матч. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.49.
Рынок на точные попадания от обеих команд предложен за 1.56, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.44.
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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 14 мая 2023 года
«Канониры» находятся в сложном положении: лидировали большую часть сезона, но за три тура до конца почти лишились шансов на триумф. «Ман Сити» при игре в запасе уже объехал команду Микеля Артеты на одно очко. Лондонцам необходимо победить во всех оставшихся матчах сезона и ожидать, что «горожане» потеряют очки минимум дважды за четыре встречи.
К противостоянию с «Брайтоном» «Арсенал» подошел с проблемами в составе: до конца сезона выбыли основные защитники Вильям Салиба и Александр Зинченко, также до сих пор не восстановился правый латераль Такехиро Томиясу. Из-за этих проблем «канониры» много пропускают: за последние восемь поединков АПЛ лишь однажды отыграли на ноль, а всего за этот отрезок получили в свои ворота 14 мячей.
«Чайки», как и «канониры», демонстрируют хорошую результативность. В среднем в чемпионате коллектив Роберто де Дзерби заколачивает 1.9 гола за встречу. «Арсенал» забивает еще больше — 2.4 за 90 минут.
Уже четыре футболиста лондонцев преодолели отметку в 10 мячей во всех турнирах — Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор, Букайо Сака и Габриэл Жезус. У «чаек» продуктивнее всех выступает чемпион мира Алексис Макаллистер — 12 точных выстрелов во всех соревнованиях.
«Брайтон» — автор одного из главных разочарований прошлого тура: сражающийся за выживание «Эвертон» уничтожил приморскую команду (5:1). Выезд на «Эмирейтс» станет отличной возможностью исправиться, тем более что у «чаек» в этом сезоне получаются противостояния с топ-клубами: в чемпионате уже дважды разделались с «МЮ» и «Челси» и однажды обыграли «Ливерпуль».
«Думаю, в воскресенье в матче с «Арсеналом» мы покажем наш уровень и вернемся к игре в нашем стиле. Вы увидите настоящий «Брайтон», — высказался Де Дзерби.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон»
Соперники входят в топ-5 АПЛ по результативности и в этом сезоне уже устроили два ярких поединка: в чемпионате победили «канониры» (4:2), в Кубке Лиги — «Брайтон» (3:1). Обе встречи получились «верховыми» — отличились оба коллектива, а совместно они наколотили минимум четыре мяча. Также оппоненты отмечались голами практически в каждой игре в чемпионате: «чайки» за 33 тура не забили только в трех, «Арсенал» за 35 матчей промолчал в двух.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6