Соперники входят в топ-5 АПЛ по результативности.

Самая яркая вывеска 36-го тура АПЛ — заруба «Арсенала» и «Брайтона», второй и седьмой команд чемпионата. Игра состоится 14 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Главный арбитр Эндрю Мэдли даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают английскую премьер-лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 14 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их триумф можно с коэффициентом 1.78, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 4.29 (23%). Даже на ничью идет чуть меньшая котировка — 4.19 (22%).

«Чайки» проводят сильный сезон: сыграли только 33 тура (меньше всех в топ-10), но занимают седьмое место и продолжают борьбу за еврокубки. Также «Брайтон» — не самый удобный оппонент для «Арсенала»: лондонцы обыграли коллектив с побережья Ла-Манша лишь трижды за последние 10 встреч во всех соревнованиях. Поставить на непоражение гостей можно за 2.11.

Наиболее вероятные, по мнению букмекеров, итоги поединка выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.75;

• победа хозяев 2:1 — за 8.25;

• успехи 1:0 и 2:0 — за 10.0.

Соперники входят в топ-5 АПЛ по забитым мячам, поэтому аналитики предвкушают результативный матч. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.49.

Рынок на точные попадания от обеих команд предложен за 1.56, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.44.

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 14 мая 2023 года

«Канониры» находятся в сложном положении: лидировали большую часть сезона, но за три тура до конца почти лишились шансов на триумф. «Ман Сити» при игре в запасе уже объехал команду Микеля Артеты на одно очко. Лондонцам необходимо победить во всех оставшихся матчах сезона и ожидать, что «горожане» потеряют очки минимум дважды за четыре встречи.

К противостоянию с «Брайтоном» «Арсенал» подошел с проблемами в составе: до конца сезона выбыли основные защитники Вильям Салиба и Александр Зинченко, также до сих пор не восстановился правый латераль Такехиро Томиясу. Из-за этих проблем «канониры» много пропускают: за последние восемь поединков АПЛ лишь однажды отыграли на ноль, а всего за этот отрезок получили в свои ворота 14 мячей.

«Чайки», как и «канониры», демонстрируют хорошую результативность. В среднем в чемпионате коллектив Роберто де Дзерби заколачивает 1.9 гола за встречу. «Арсенал» забивает еще больше — 2.4 за 90 минут.

Уже четыре футболиста лондонцев преодолели отметку в 10 мячей во всех турнирах — Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор, Букайо Сака и Габриэл Жезус. У «чаек» продуктивнее всех выступает чемпион мира Алексис Макаллистер — 12 точных выстрелов во всех соревнованиях.

«Брайтон» — автор одного из главных разочарований прошлого тура: сражающийся за выживание «Эвертон» уничтожил приморскую команду (5:1). Выезд на «Эмирейтс» станет отличной возможностью исправиться, тем более что у «чаек» в этом сезоне получаются противостояния с топ-клубами: в чемпионате уже дважды разделались с «МЮ» и «Челси» и однажды обыграли «Ливерпуль».

«Думаю, в воскресенье в матче с «Арсеналом» мы покажем наш уровень и вернемся к игре в нашем стиле. Вы увидите настоящий «Брайтон», — высказался Де Дзерби.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон»

Соперники входят в топ-5 АПЛ по результативности и в этом сезоне уже устроили два ярких поединка: в чемпионате победили «канониры» (4:2), в Кубке Лиги — «Брайтон» (3:1). Обе встречи получились «верховыми» — отличились оба коллектива, а совместно они наколотили минимум четыре мяча. Также оппоненты отмечались голами практически в каждой игре в чемпионате: «чайки» за 33 тура не забили только в трех, «Арсенал» за 35 матчей промолчал в двух.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.71.

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