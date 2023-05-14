«Манчестер Сити» в 36-м туре АПЛ встретится со сражающимся за сохранение места в элите «Эвертоном». Игра пройдет 14 мая на стадионе «ирисок» «Гудисон Парк» и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр поединка — Энтони Тейлор. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на «горожан» можно с коэффициентом 1.37, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш хозяев соответствует котировке 8.25 (11%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Ничья доступна за 5.37 (18%).

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Вот только букмекеры не слишком высоко оценили шансы хозяев даже просто избежать поражения — этот рынок идет за 3.25. При этом в первом круге коллектив из Ливерпуля выгрыз ничью на выезде (1:1).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• победа «Ман Сити» 2:0 дана за 6.87;

• успех 1:0 — за 7.75;

• 2:1 — за 8.50.

Аналитики полагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34. Правда, последние две встречи команд получились не слишком яркими — ничья (1:1) и минимальная виктория «горожан» (1:0).

Рынок на обмен голами предложен за 1.94, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.87.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити»

Последние два очных поединка соперники провели не слишком результативно, но это не мешает им полыхать в других играх. «Ман Сити» отличается чаще всех в АПЛ (2.62 гола в среднем за 90 минут), «Эвертон» же очень ярко проводит последние туры: поражение (1:4), ничья (2:2) и победа (5:1) — во всех матчах минимум четыре мяча на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.03 (если команды забьют ровно три раза, случится возврат).

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