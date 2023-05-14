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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 14 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 14 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» в 36-м туре АПЛ встретится со сражающимся за сохранение места в элите «Эвертоном». Игра пройдет 14 мая на стадионе «ирисок» «Гудисон Парк» и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр поединка — Энтони Тейлор. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
14 мая, 16:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на «горожан» можно с коэффициентом 1.37, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш хозяев соответствует котировке 8.25 (11%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Ничья доступна за 5.37 (18%).

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Вот только букмекеры не слишком высоко оценили шансы хозяев даже просто избежать поражения — этот рынок идет за 3.25. При этом в первом круге коллектив из Ливерпуля выгрыз ничью на выезде (1:1).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• победа «Ман Сити» 2:0 дана за 6.87;

• успех 1:0 — за 7.75;

• 2:1 — за 8.50.

Аналитики полагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34. Правда, последние две встречи команд получились не слишком яркими — ничья (1:1) и минимальная виктория «горожан» (1:0).

Рынок на обмен голами предложен за 1.94, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.87.

Мартин Эдегор (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» — «Брайтон»: Эдегор, Жезус и Макаллистер продолжат голевое безумие АПЛ

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити»

Последние два очных поединка соперники провели не слишком результативно, но это не мешает им полыхать в других играх. «Ман Сити» отличается чаще всех в АПЛ (2.62 гола в среднем за 90 минут), «Эвертон» же очень ярко проводит последние туры: поражение (1:4), ничья (2:2) и победа (5:1) — во всех матчах минимум четыре мяча на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.03 (если команды забьют ровно три раза, случится возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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