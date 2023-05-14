«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 14 мая 2023 года
«Манчестер Сити» в 36-м туре АПЛ встретится со сражающимся за сохранение места в элите «Эвертоном». Игра пройдет 14 мая на стадионе «ирисок» «Гудисон Парк» и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр поединка — Энтони Тейлор. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на «горожан» можно с коэффициентом 1.37, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш хозяев соответствует котировке 8.25 (11%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Ничья доступна за 5.37 (18%).
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Вот только букмекеры не слишком высоко оценили шансы хозяев даже просто избежать поражения — этот рынок идет за 3.25. При этом в первом круге коллектив из Ливерпуля выгрыз ничью на выезде (1:1).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:
• победа «Ман Сити» 2:0 дана за 6.87;
• успех 1:0 — за 7.75;
• 2:1 — за 8.50.
Аналитики полагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34. Правда, последние две встречи команд получились не слишком яркими — ничья (1:1) и минимальная виктория «горожан» (1:0).
Рынок на обмен голами предложен за 1.94, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.87.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити»
Последние два очных поединка соперники провели не слишком результативно, но это не мешает им полыхать в других играх. «Ман Сити» отличается чаще всех в АПЛ (2.62 гола в среднем за 90 минут), «Эвертон» же очень ярко проводит последние туры: поражение (1:4), ничья (2:2) и победа (5:1) — во всех матчах минимум четыре мяча на двоих.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.03 (если команды забьют ровно три раза, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6