Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть матч FONBET Кубка России 23 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» 23 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

23 февраля в матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Динамо» сразится с «Крыльями Советов». Игра пройдет в Самаре на «Самара Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
23 февр, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Букмекеры считают, что у «Динамо» шансов победить чуть больше, чем у его соперника. На успех бело-голубых котировка — 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (27%), триумф «Крыльев Советов» — за 3.10 (32%).

Чтобы выиграть 3100 рублей, нужно поставить 1000 рублей на победу «Крыльев Советов» и дождаться нужного результата.

Самарцы выиграли у москвичей три из последних четырех матчей. На то, что они не уступят в предстоящей встрече, котировка — 1.59.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.75.

Команды обменялись голами только в одном матче из предыдущих десяти. На «обе забьют» коэффициент — 1.86, на «обе забьют — нет» — 1.84.

Пенальти можно оформить за 2.60, удаление — за 3.60.

Рэшфорд и&nbsp;Гарначо. Новый раунд противостояния Рэшфорда и тер Штегена. Кто приблизит свою команду к победе в Лиге Европы?

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:

  • ничья 1:1 за 6.10;

  • 1:0 в пользу «Динамо» — за 6.90;

  • такой же результат на «Крылья Советов» — за 8.00.

Выход самарцев в следующий раунд доступен за 2.90, москвичей — за 1.45.

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги Европы 23 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости