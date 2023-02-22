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Новый раунд противостояния Рэшфорда и Левандовски. Кто приблизит свою команду к победе в Лиге Европы?

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» 23 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Рэшфорд и Гарначо.
Фото Global Look Press
Гол Маркуса в первом матче не повлиял на расклад сил в паре.

23 февраля в Англии состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 22.45 мск. Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен. Первый матч завершился со счетом 2:2.

Лига Европы. 1/16 финала
23 февр, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» 23 февраля 2023 года

Букмекерская компания PARI считает, что у «МЮ» чуть больше шансов на победу. Взять успех манкунианцев можно с котировкой 2.20, это приблизительно 45% вероятности исхода. Триумф «Барселоны» доступен за 3.25 (29%), ничья — за 3.45 (26%).

Каталонцы не проигрывают «красным дьяволам» на протяжении четырех встреч. Вариант Х2 идет за 1.70.

Четыре из пяти предыдущих матчей «МЮ» и три из пяти у «Барсы» завершились «верхом» по голам. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.75, на ТМ 2.5 — за 2.10.

Обмен забитыми мячами, как и в первой игре, оценен котировкой 1.62. Противоположный исход предложен за 2.35.

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Команда Эрика тен Хага отличилась 22 раза в последних 10 матчах (2.2 гола в среднем за 90 минут). У коллектива Хави показатель чуть хуже — 21 гол в 10 встречах и 2.1 в среднем. ИТБ1 (1.5) идет за 1.98, ИТБ2 (1.5) — за 2.60.

Эксперты PARI считают, что в следующий раунд пройдет «МЮ». Коэффициент на это — 1.65. Выход «Барсы» в 1/8 можно взять за 2.30.

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В первом матче команды неожиданно показали очень бодрый футбол: «МЮ» проигрывал, забил дважды за семь минут, но не удержал преимущество (2:2). Суммарно соперники нанесли по воротам друг друга 35 ударов и 13 раз попали в створ, а несколько спасений тер Стегена и де Хеа получились довольно впечатляющими — если бы не вратари, исход был бы еще крупнее.

Обилие голов идеально вписалось в канву последних результатов команд. С учетом победы над «Лестером» в последнем туре АПЛ «МЮ» забивает по два и более мяча на протяжении девяти последних матчей, а «Барса» отличилась в 17-й раз подряд и добила серию до 18 игр в игре против «Кадиса» на выходных.

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Вообще матчи прошедшего уик-энда в исполнении обеих команд обернулись очередными перформансами их лидеров. Маркус Рэшфорд сделал дубль и забил свой шестой мяч в последних пяти встречах. Всего на его счету в этом сезоне уже 24 мяча и девять ассистов. «Мбаппе и Рэшфорд — двое лучших нападающих в мире на данный момент. Видя азарт, скорость, уверенность этого парня [Рэшфорда], понимаешь, что против него невозможно играть, и Килиан Мбаппе такой же — невозможно защититься против этих умелых игроков. Кажется, Маркусу передалась энергия Криштиану Роналду после его ухода — я не знаю, что случилось с парнем!» — поделился мнением бывший нападающий «МЮ» Луи Саа.

Левандовски в своем спиче он не упомянул, хотя поляк тоже очень хорош: забив «Эльче», он довел число голов в чемпионате Испании до 15 (лидирует в гонке бомбардиров), а суммарно во всех турнирах он отличился те же 24 раза, что и Рэшфорд. Правда, первый раунд их очного противостояния остался за англичанином — Маркус положил один из двух мячей в ворота Тер Стегена на «Камп Ноу». Однако нельзя не вспомнить и про Роберта, благодаря движению которого случился гол Рафиньи. Кто из этих ребят проявит себя в ответной встрече, тот наверняка и станет главным героем всей битвы.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»

После первого матча не хочется верить, что команды вдруг закроются, пустившись в философский футбол с минимумом моментов и голов. И есть ощущение, что этого не произойдет, потому что соперники кайфуют от агрессивных и результативных концертов, которые дают на разных полях по несколько раз в неделю.

Однако на этот раз в возможной перестрелке преимущество должно быть на стороне «МЮ». Во-первых, матч пройдет в Англии под оглушительный вой местных болельщиков. А во-вторых, у каталонцев не будет связующего звена в полузащите — у Гави перебор желтых, а Педри травмирован. В их отсутствие манкунианцам будет проще разбивать атаки соперника.

Надежда «бланкос», которые остались без пары молодых испанцев и Дембеле, будет связана с Левандовски, но поляк — достаточно зависимый футболист, которому нужны передачи. В отличие от него, Рэшфорд может создавать моменты для себя самого, и именно он должен решить исход противостояния в пользу своего клуба.

Рекомендуемая ставка: «МЮ» выйдет в следующий раунд за 1.65.

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Кто и как ставит на игру?

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 130 000 рублей на «Барселону» с форой (+2) по коэффициенту 1.12. Игрок добавил этот вариант в экспресс из шести футбольных событий с общим коэффициентом 2.57.

При этом большинство клиентов PARI ставят на победу «красных дьяволов» — около 58% от всего объема ставок на исход встречи в основное время приходится на «МЮ». Для сравнения: на гостей сделано 33% и еще 9% приходится на ничью. Если говорить о распределении ставок на выход в следующую стадию, то и здесь предпочтения игроков на стороне команды из Манчестера — 52% против 48%.

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ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Краснодар

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И К Ж
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