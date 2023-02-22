Новый раунд противостояния Рэшфорда и Левандовски. Кто приблизит свою команду к победе в Лиге Европы?
23 февраля в Англии состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 22.45 мск. Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен. Первый матч завершился со счетом 2:2.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» 23 февраля 2023 года
Букмекерская компания PARI считает, что у «МЮ» чуть больше шансов на победу. Взять успех манкунианцев можно с котировкой 2.20, это приблизительно 45% вероятности исхода. Триумф «Барселоны» доступен за 3.25 (29%), ничья — за 3.45 (26%).
Каталонцы не проигрывают «красным дьяволам» на протяжении четырех встреч. Вариант Х2 идет за 1.70.
Четыре из пяти предыдущих матчей «МЮ» и три из пяти у «Барсы» завершились «верхом» по голам. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.75, на ТМ 2.5 — за 2.10.
Обмен забитыми мячами, как и в первой игре, оценен котировкой 1.62. Противоположный исход предложен за 2.35.
Команда Эрика тен Хага отличилась 22 раза в последних 10 матчах (2.2 гола в среднем за 90 минут). У коллектива Хави показатель чуть хуже — 21 гол в 10 встречах и 2.1 в среднем. ИТБ1 (1.5) идет за 1.98, ИТБ2 (1.5) — за 2.60.
Эксперты PARI считают, что в следующий раунд пройдет «МЮ». Коэффициент на это — 1.65. Выход «Барсы» в 1/8 можно взять за 2.30.
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 23 февраля 2023 года
В первом матче команды неожиданно показали очень бодрый футбол: «МЮ» проигрывал, забил дважды за семь минут, но не удержал преимущество (2:2). Суммарно соперники нанесли по воротам друг друга 35 ударов и 13 раз попали в створ, а несколько спасений тер Стегена и де Хеа получились довольно впечатляющими — если бы не вратари, исход был бы еще крупнее.
Обилие голов идеально вписалось в канву последних результатов команд. С учетом победы над «Лестером» в последнем туре АПЛ «МЮ» забивает по два и более мяча на протяжении девяти последних матчей, а «Барса» отличилась в 17-й раз подряд и добила серию до 18 игр в игре против «Кадиса» на выходных.
Вообще матчи прошедшего уик-энда в исполнении обеих команд обернулись очередными перформансами их лидеров. Маркус Рэшфорд сделал дубль и забил свой шестой мяч в последних пяти встречах. Всего на его счету в этом сезоне уже 24 мяча и девять ассистов. «Мбаппе и Рэшфорд — двое лучших нападающих в мире на данный момент. Видя азарт, скорость, уверенность этого парня [Рэшфорда], понимаешь, что против него невозможно играть, и Килиан Мбаппе такой же — невозможно защититься против этих умелых игроков. Кажется, Маркусу передалась энергия Криштиану Роналду после его ухода — я не знаю, что случилось с парнем!» — поделился мнением бывший нападающий «МЮ» Луи Саа.
Левандовски в своем спиче он не упомянул, хотя поляк тоже очень хорош: забив «Эльче», он довел число голов в чемпионате Испании до 15 (лидирует в гонке бомбардиров), а суммарно во всех турнирах он отличился те же 24 раза, что и Рэшфорд. Правда, первый раунд их очного противостояния остался за англичанином — Маркус положил один из двух мячей в ворота Тер Стегена на «Камп Ноу». Однако нельзя не вспомнить и про Роберта, благодаря движению которого случился гол Рафиньи. Кто из этих ребят проявит себя в ответной встрече, тот наверняка и станет главным героем всей битвы.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»
После первого матча не хочется верить, что команды вдруг закроются, пустившись в философский футбол с минимумом моментов и голов. И есть ощущение, что этого не произойдет, потому что соперники кайфуют от агрессивных и результативных концертов, которые дают на разных полях по несколько раз в неделю.
Однако на этот раз в возможной перестрелке преимущество должно быть на стороне «МЮ». Во-первых, матч пройдет в Англии под оглушительный вой местных болельщиков. А во-вторых, у каталонцев не будет связующего звена в полузащите — у Гави перебор желтых, а Педри травмирован. В их отсутствие манкунианцам будет проще разбивать атаки соперника.
Надежда «бланкос», которые остались без пары молодых испанцев и Дембеле, будет связана с Левандовски, но поляк — достаточно зависимый футболист, которому нужны передачи. В отличие от него, Рэшфорд может создавать моменты для себя самого, и именно он должен решить исход противостояния в пользу своего клуба.
Рекомендуемая ставка: «МЮ» выйдет в следующий раунд за 1.65.
Кто и как ставит на игру?
Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 130 000 рублей на «Барселону» с форой (+2) по коэффициенту 1.12. Игрок добавил этот вариант в экспресс из шести футбольных событий с общим коэффициентом 2.57.
При этом большинство клиентов PARI ставят на победу «красных дьяволов» — около 58% от всего объема ставок на исход встречи в основное время приходится на «МЮ». Для сравнения: на гостей сделано 33% и еще 9% приходится на ничью. Если говорить о распределении ставок на выход в следующую стадию, то и здесь предпочтения игроков на стороне команды из Манчестера — 52% против 48%.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2