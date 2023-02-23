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«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги Европы 23 февраля 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» 23 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш в матче АПЛ с «Лестером».
Фото Global Look Press

23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». В первой игре топ-клубы выдали яркую ничью 2:2, теперь определение победителя пары полностью зависит от встречи на «Олд Траффорд». Арбитр Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Лига Европы. 1/16 финала
23 февр, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Барселона

Букмекеры отдали предпочтение «красным дьяволам»: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.26, вероятность — около 43%. Успех каталонцев доступен за 3.30 (30%), котировка на ничью чуть выше — 3.60 (27%).

Считаете, что команды снова не определят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 3600 рублей.

Поставить на победу хозяев с учетом дополнительного времени и серии пенальти и проход в следующий раунд можно за 1.67. Этот рынок на гостей доступен за 2.28.

Три наиболее вероятных результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.10;

• победа «МЮ» 1:0 — за 8.10;

• успех хозяев 2:1 — за 8.50.

В первом матче команды подарили яркую ничью 2:2, предстоящая игра тоже может получиться результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.02.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» 23 февраля 2023 года

В игре на «Камп Ноу» соперники не забивали в первом тайме, но обменялись голами в начале второго в течение двух минут (с 50-й по 52-й). В предстоящем матче, вероятно, снова отличатся оба соперника. «Барселона» в этом сезоне пропускала в каждой игре еврокубков — даже чешская «Виктория Пльзень» на групповом этапе ЛЧ забила каталонцам три мяча за два матча. «Ман Юнайтед» тоже не всегда выступает надежно: пропускал в трех из последних пяти игр во всех турнирах, дважды — по два мяча.

При этом обе команды отлично атакуют: «красные дьяволы» за 13 матчей 2023 года лишь однажды забили меньше двух мячей за игру, сине-гранатовые отличались в каждом из тоже 13 матчей в 2023-м.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

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ЦСКА — «Краснодар»: прогноз на матч FONBET Кубка России 23 февраля 2023 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Квинси Промес

Спартак

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Зенит

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П
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Квинси Промес

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Краснодар

 6
И К Ж
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 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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