«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги Европы 23 февраля 2023 года
23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». В первой игре топ-клубы выдали яркую ничью 2:2, теперь определение победителя пары полностью зависит от встречи на «Олд Траффорд». Арбитр Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры отдали предпочтение «красным дьяволам»: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.26, вероятность — около 43%. Успех каталонцев доступен за 3.30 (30%), котировка на ничью чуть выше — 3.60 (27%).
Считаете, что команды снова не определят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 3600 рублей.
Поставить на победу хозяев с учетом дополнительного времени и серии пенальти и проход в следующий раунд можно за 1.67. Этот рынок на гостей доступен за 2.28.
Три наиболее вероятных результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.10;
• победа «МЮ» 1:0 — за 8.10;
• успех хозяев 2:1 — за 8.50.
В первом матче команды подарили яркую ничью 2:2, предстоящая игра тоже может получиться результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.02.
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» 23 февраля 2023 года
В игре на «Камп Ноу» соперники не забивали в первом тайме, но обменялись голами в начале второго в течение двух минут (с 50-й по 52-й). В предстоящем матче, вероятно, снова отличатся оба соперника. «Барселона» в этом сезоне пропускала в каждой игре еврокубков — даже чешская «Виктория Пльзень» на групповом этапе ЛЧ забила каталонцам три мяча за два матча. «Ман Юнайтед» тоже не всегда выступает надежно: пропускал в трех из последних пяти игр во всех турнирах, дважды — по два мяча.
При этом обе команды отлично атакуют: «красные дьяволы» за 13 матчей 2023 года лишь однажды забили меньше двух мячей за игру, сине-гранатовые отличались в каждом из тоже 13 матчей в 2023-м.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2